AK Parti İstanbul İBB adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019
31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti belediye başkan aday başvurularını 16 Kasım'da aldı. AK Parti aday başvuru süresinin sonlanmasından sonra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı kim olacağı merak edilen konular arasında yer almaktaydı. Son dakika haberlere göre AK Parti İstanbul adayı belli oldu. Peki AK Parti İstanbul (İBB) adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2019 listesi...24 Kasım 2018 Cumartesi 14:25
31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti belediye başkan aday başvurularını 16 Kasım'da aldı. AK Parti aday başvuru süresinin sonlanmasından sonra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı kim olacağı merak edilen konular arasında yer almaktaydı. Son dakika haberlere göre AK Parti İstanbul adayı belli oldu. Peki AK Parti İstanbul (İBB) adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2019 listesi...
AK Parti 2019 yerel seçimler için aday adaylık başvurularını 16 Kasım Cuma günü saat 24:00’a kadar aldı. AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları merak ediliyor. Son dakika gelen haberlere göre, AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 50 ilin belediye başkan adayı belli oldu.
AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?
Binali Yıldırım İBB adayı değil mi?
AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin olduğu öne sürüldü. Ancak yine iddiaya göre AK Parti'nin İBB adaylığı konusunda Binali Yıldırım'ın ikna edilemediği yönünde. Bugün açıklanacak AK Parti belediye başkan adayları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in olmadığı açıklandı.
İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9
CHP adayı Mustafa Sarıgül % 40.1
HDP adayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8
MHP adayı Rasim Acar % 4
İstanbul 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.41
CHP % 26.71
HDP % 12.52
MHP % 8.27
İYİ Parti % 8.11
SP % 1.52
AK Parti İstanbul Milletvekilleri
Ravza Kavakcı Kan
Emine Sare Aydın Yılmaz
Aziz Babuşçu
Nevzat Şatıroğlu
Rümeysa Kadak
Markar Esayan
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
CHP İstanbul Milletvekilleri
Kadri Enis Berberoğlu
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gökan Zeybek
Nazır Cihangir İslam
Derya Şentürk
Turan Hançerli
HDP İstanbul Milletvekilleri
Mustafa Avcı
Sema Uçar
MHP İstanbul Milletvekilleri
Feti Yıldız
Edip Semih Yalçın
İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri
Abdul Ahat Andican
Özcan Pehlivanoğlu
YORUM YAZ