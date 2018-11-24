AK Parti İstanbul İBB adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019

31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti belediye başkan aday başvurularını 16 Kasım'da aldı. AK Parti aday başvuru süresinin sonlanmasından sonra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı kim olacağı merak edilen konular arasında yer almaktaydı. Son dakika haberlere göre AK Parti İstanbul adayı belli oldu. Peki AK Parti İstanbul (İBB) adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2019 listesi...

AK Parti 2019 yerel seçimler için aday adaylık başvurularını 16 Kasım Cuma günü saat 24:00’a kadar aldı. AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları merak ediliyor. Son dakika gelen haberlere göre, AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 50 ilin belediye başkan adayı belli oldu.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?

Binali Yıldırım İBB adayı değil mi?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin olduğu öne sürüldü. Ancak yine iddiaya göre AK Parti'nin İBB adaylığı konusunda Binali Yıldırım'ın ikna edilemediği yönünde. Bugün açıklanacak AK Parti belediye başkan adayları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in olmadığı açıklandı.

İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHP adayı Mustafa Sarıgül % 40.1

HDP adayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8

MHP adayı Rasim Acar % 4

İstanbul 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.41

CHP % 26.71

HDP % 12.52

MHP % 8.27

İYİ Parti % 8.11

SP % 1.52

AK Parti İstanbul Milletvekilleri

Numan Kurtulmuş

Berat Albayrak

Süleyman Soylu

Mehmet Muş

Nurettin Canikli

Fatma Betül Sayan Kaya

Akif Çağatay Kılıç

Mustafa Ataş

Volkan Bozkır

Mehmet Doğan Kubat

Erol Kaya

Abdullah Güler

Tülay Kaynarca

Vedat Demiröz

Hasan Turan

Halis Dalkılıç

Ravza Kavakcı Kan

Serap Yaşar

Emine Sare Aydın Yılmaz

Osman Boyraz

Aziz Babuşçu

Nevzat Şatıroğlu

İsmet Uçma

Şirin Ünal

Zafer Sırakaya

Mihrimah Belma Satır

Canan Kalsın

Rümeysa Kadak

Ahmet Berat Çonkar

Ahmet Hamdi Çamlı

Ahmet Mücahit Arınç

Hulusi Şentürk

Markar Esayan

Mustafa Yeneroğlu

Müşerref Pervin Tuba Durgut

Mustafa Demir

Erkan Kandemir

Eyüp Özsoy

İffet Polat

Şamil Ayrım

Serkan Bayram

İbrahim Yasin Kırıcı

Alev Dedegil

CHP İstanbul Milletvekilleri

Engin Altay

Kadri Enis Berberoğlu

İbrahim Özden Kaboğlu

Erdoğan Toprak

Aykut Erdoğdu

Mehmet Akif Hamzaçebi

Mehmet Bekaroğlu

Ahmet Ünal Çeviköz

Gamze Akkuş İlgezdi

Zeynel Emre

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Onursal Adıgüzel

Sibel Özdemir

Yüksel Mansur Kılınç

Fethi Açıkel

Özgür Karabat

Yunus Emre

Gürsel Tekin

Turan Aydoğan

Gökan Zeybek

İlhan Kesici

Emine Gülizar Emecan

Ali Şeker

Oğuz Kaan Salıcı

Nazır Cihangir İslam

Derya Şentürk

Mahmut Tanal

Turan Hançerli

HDP İstanbul Milletvekilleri

Ahmet Şık

Pervin Buldan

Oya Ersoy

Musa Piroğlu

Hakkı Saruhan Oluç

Hüda Kaya

Erkan Baş

Ali Kenanoğlu

Mustafa Avcı

Erol Katırcıoğlu

Sema Uçar

MHP İstanbul Milletvekilleri

Feti Yıldız

Edip Semih Yalçın

Celal Adan

İsmail Faruk Aksu

İzzet Ulvi Yönter

Cemal Çetin

Arzu Erdem

İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri

Hayrettin Nuhoğlu

Ümit Özdağ

Abdul Ahat Andican

Ahmet Çelik

Mehmet Fatih Şeker

Ümit Beyaz

Yavuz Ağıralioğlu

Özcan Pehlivanoğlu