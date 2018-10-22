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AK Parti İBB adayı açıklandı son dakika AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Türkiye Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde de ittifak yapmak için görüşmelere devam ediyor. Bahçeli, İstanbul'da MHP aday çıkarmayacağını açıklamıştı. MHP'nin aday çıkarmaması üzerine gözler AK Parti'nin İBB adayına çevrilmişti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika açıklandı. AK Parti İBB adayını açıklayan isim ise MHP'i Cemal Enginyurt. İşte AK Parti İstanbul İBB adayı

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:33
AK Parti İBB adayı açıklandı son dakika AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Türkiye Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde de ittifak yapmak için görüşmelere devam ediyor. Bahçeli, İstanbul'da MHP aday çıkarmayacağını açıklamıştı. MHP'nin aday çıkarmaması üzerine gözler AK Parti'nin İBB adayına çevrilmişti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika açıklandı. AK Parti İBB adayını açıklayan isim ise MHP'i Cemal Enginyurt. İşte AK Parti İstanbul İBB adayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Şile Ordulular Derneği'nin olağan kongresine katılarak ilçede yaşayan hemşerileriyle bir araya geldi. Enginyurt burada yaptığı konuşmada AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti.

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş, 15 Eylül 1959 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Baba tarafından Gürcü asıllıdır. İsmini aldığı dedesi Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale, Erzurum, Batum, Azerbaycan ve Balkan cephelerinde binbaşı olarak görev yapmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında da yaralanarak gazi olmuştur.

Eğitimi

Numan Kurutlmuş, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ve yüksek lisans eğitim aldı. 1988-1989 yılları arasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Temple Üniversitesi School of Business & Management’da lisansüstü çalışmalarda bulundu. Bunun yanında Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations’nda misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1992'de de İstanbul Üniversitesi'nden doktorasını derecesini aldı. 1994'te doçent, 2004'de de profesör unvanını aldı.

Fazilet Partisi 

Siyaset yaşamına Necmettin Erbakan'ın yanında başlayan Kurtulmuş, Fazilet Partisi'nde (FP) İstanbul il başkanı ve genel idare kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından da Saadet Partisi'ne üye oldu.

Saadet Partisi

Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi'nde (SP) İstanbul il başkanı ve genel başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Daha sonra SP'nin genel başkanı seçildi. 1 Ekim 2010 tarihinde de partiden istifa etti.

Halkın Sesi Partisi 

Numan Kurtulmuş, 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni (HAS Parti) kurduğunu açıkladı. 28 Kasım 2010'da da partinin genel başkanlığa seçildi.

Bütünleşme süreci

12 Temmuz 2012 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'a AK Parti ile HAS Parti'nin birleşmesini teklif etti. Bunun üzerine HAS Parti üyeleri 19 Eylül 2012 günü gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede 'bütünleşme sebebiyle fesih' kararı alarak partiyi kapattı.

Adalet ve Kalkınma Partisi 

HAS Parti'nin feshedilmesinin ardından AK Parti'ye katılan Numan Kurtulmuş, 4 Ekim 2012 tarihinde yapılan revizyonla ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. 10 Ağustos 2014'de cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, 62. Hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ahmet Davutoğlu tarafından başbakan yardımcısı olarak vazifelendirildi. 2015 Türkiye genel seçimlerinde de Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 

64. Hükümet görevleri

Hükümet Sözcülüğü, Kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi, 64.Hükümette Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı T.A.Ş Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Eserleri

Sanayi Ötesi Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Yönetiminde Japonya Modeli, Stok Yönetiminin Data Base Yaklaşımıyla Entegre Edilmesi, Model İnsan Tipi Açısından Endüstri İlişkilerindeki Değişim

Özel hayatı

1988 yılında Sevgi Kurtulmuş ile evlenen Kurtulmuş'un Ayşe, İsmail ve Emir adlarında üç çocuğu olmuştur.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:33
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