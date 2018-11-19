AK Parti İstanbul Ankara İzmir adayları son dakika kim? AK Parti 2019 yerel seçim adayları

AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına hız verdi. AK Parti aday adaylık başvuruları 16 Kasım’da sona ermesiyle birlikte yerel seçim 2019 adaylarının kim olacağı merak konusu oldu. AK Parti’de temayül yoklamasına göre AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için hangi isimler ön plana çıktı? İşte AK Parti İzmir büyükşehir Belediye başkan adayları temayül yoklaması sonuçları…

AK Parti yerel seçimler için çalışmalarına hız verirken, 16 Kasım’da aday adaylık başvuruları son buldu. Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP’nin ittifak yapmayacakları açıklanmıştı. Ancak önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Yerel seçimlerde yeniden Cumhur İttifakı’nın olacağı söylentileri dolaşırken, AK Parti de belediye başkan adaylarını belirlemek için temayül yoklaması yapıyor.

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları kimler?

AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için yapılan temayül yoklamasında İstanbul-İBB adaylığı için Meclis Başkanı Binalı Yıldırım ve Süleyman Soylu, AK Parti Ankara adayı için Mehmet Özhakesi ve Süleyman Soylu, AK Parti İzmir adaylığında ise Mahmut Özgener ve Hamza Dağ’ın ismi çıkıyor. AK Parti’nin İBB, Ankara ve İzmir adaylarının kim olacağının son kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Ancak İstanbul’da Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Ankara’da Mehmet Özhaseki’nin adaylığı neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.