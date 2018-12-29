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Nefesler tutuldu! AK Parti İstanbul adaylarını açıklıyor

AK Parti bugün yerel seçimlerde İstanbul'da belediye başkanı olmak için yarışacak isimleri Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak toplantı ile açıklayacak.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:50
Nefesler tutuldu! AK Parti İstanbul adaylarını açıklıyor

AK Parti 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bugün partinin İstanbul başkan adayları kamuoyuna duyurulacak. 

Saat 14.00'te yapılması planlanan programa AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı konuşuluyor

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:50
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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