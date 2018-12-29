Nefesler tutuldu! AK Parti İstanbul adaylarını açıklıyor

AK Parti 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bugün partinin İstanbul başkan adayları kamuoyuna duyurulacak.

Saat 14.00'te yapılması planlanan programa AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı konuşuluyor