AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti belediye başkan adayları 2019

31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti belediye başkan aday başvurularını 16 Kasım'da aldı. AK Parti aday başvuru süresinin sonlanmasından sonra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı kim olacağı merak edilen konular arasında yer almaktaydı. Son dakika haberlere göre AK Parti İstanbul adayı belli oldu. Peki AK Parti İstanbul (İBB) adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2019 listesi...

AK Parti 2019 yerel seçimler için aday adaylık başvurularını 16 Kasım Cuma günü saat 24:00’a kadar aldı. AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları merak ediliyor. Son dakika gelen haberlere göre, AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 50 ilin belediye başkan adayı belli oldu.

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhakesi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin olduğu öne sürüldü.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 son dakika açıklandı