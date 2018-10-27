AK Parti İstanbul-İBB adayı kim olacak? Binali Yıldırım AK Parti İBB adayı mı olacak?

31 Mart 2019 Pazar günü Türkiye yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerdeki belediyeleri kazanmak istiyor. AK Parti kalesi olan İstanbul’u elde tutmak istiyor. Peki AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı kim? Binali Yıldırım AK Parti İBB adayı mı gösterilecek?

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de sandıktan zaferle çıkmak istiyor. 24 Haziran genel seçimlerinde MHP ile Cumhur İttifakı’nı gerçekleştiren AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerde de ittifak yapmak için MHP ile masaya oturdu. Ancak AK Parti ve MHP, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapmama kararı aldı. Bu karardan sonra AK Parti’nin başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere diğer büyükşehirlerde kimi aday göstereceği merak konusu olmaya başladı. AK Parti’de belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Kasım’da başlayacak. Bu bağlamda AK Parti’nin hangi illerde kimi aday göstereceği ise kasım sonunda belli olacak. En çok merek edilen ise AK Parti İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi için kimi aday göstereceği. AK Parti İstanbul’da aday göstermesi konusunda bazı iddialar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un İBB adaylığı için ismi geçiyor. AK Parti’nin İBB adaylığı için yaptığı isim yoklamasında Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın ismi liste başında çıkıyor. CHP’nin İstanbul’da HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapacağı konuşuluyor. Muhalefetin böyle bir itttifak yapması durumunda Binali Yıldırım’ın İBB adaylığı için yüksek ihtimal yorumları da yapılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi için ise Mehmet Özhaseki’nin ismi geçiyor. İBB adaylığında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemesi bekleniyor.