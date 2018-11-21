AK Parti ve MHP hangi illerde yerel seçim ittifakı yapacak? MHP İstanbul ve Ankara'da aday gösterecek mi?

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde yeniden ittifak yapılması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli devreye girdi. Erdoğan ile Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek. Erdoğan ve Bahçeli’nin masasında yerel seçim ittifakı ve seçimlerde hangi illerde ittifak yapılacağı konusu olacak. Peki AK Parti ve MHP yerel seçimlerde hangi illerde ittifak yapacak?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakıyla seçimlere girmiş ve seçimlerden her iki parti de zaferle çıkmıştı. 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde aynı ittifakın devamı konusunda AK Parti ile MHP kurmayları daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Görüşmeler sonrasında yerel seçimlerde ittifakın olmayacağı açıklanmıştı. Son gelişmeler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerde ittifak için yeniden bir araya gelme kararı aldı ve o görüşme de bugün saat 16:00’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin masada yerel seçim ittifakının olacağını açıkladı. Peki AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapacaksa hangi illerde birlikte ittifak yapacak?

AK Parti-MHP ittifakının kilit noktası İstanbul ve Ankara

AK Parti ile MHP yerel seçim ittifakının en önemli ayağını İstanbul’da olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli daha önceden yaptığı açıklamada İstanbul’da aday göstermeyeceklerini söylemişti. MHP’nin yerel seçimlerde İstanbul’da AK Parti’nin adayını desteklemesi bekleniyor. Aynı durum İzmir için de geçerli olacak. MHP İzmir’de ya aday çıkarmayacak ya da profili daha düşük bir aday gösterecek. En çok merek edilen ise MHP’nin Ankara’daki tavrı ne olacak konusu. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi aday göstereceği artık net gibi. MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday göstermeyeceği ancak Ankara’daki bir çok ilçede aday göstereceği ve AK Parti’nin de bu ilçelerdeki MHP adayını destekleyeceği konuşuluyor. AK Parti ile MHP’nin ittifak yapacağı diğer iller ise Adana, Mersin, Manisa ve İç Anadolu’da da bazı illerde ittifak yapılacağı konuşulan konular arasında olduğu bilgileri var.