Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili AK Parti'den yeni temas

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi için konuşulan televizyon programıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programı için, AK Parti ve CHP'li yetkililer görüştü.

Açıklama yapılması bekleniyor

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar.

'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon yayını için yapılan görüşmeyle ilgili bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.