AK Parti 2019 ilçe belediye başkan adayları son dakika İl il AK Parti ilçe adayları

AK Parti belediye başkan adayları son dakika. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 2019 yerel seçimleri için şu ana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanmayan 7 ilin yanında Türkiye geneli AK Parti ilçe belediye başkan adayları da var. AK Parti ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı?

Türkiye, önemli bir yerel seçimi daha yapacak. 2019 seçimleri yerelden ziyade genel seçim havasına daha şimdiden dönüştü bile. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimi olması bakımından bir hayli öneme sahip olan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti çalışmalarına hız verdi. MHP ile Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlerde de devam ettirecek olan AK Parti'nin şuana kadar Ankara, İzmir'inde aralarında bulunduğu 74 ilin belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti, ittifak çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok il ve ilçede MHP'nin desteğini alacak. MHP de bu üç ilde aday çıkarmayıp AK Parti'nin adayını destekleyecek. AK Parti-MHP ittifakı sadece üç büyükşehir için geçirli değil, bazı büyükşehirlerde, illerde ve ilçelerde AK Parti-MHP ittifakı yapılacak. AK Parti ve MHP ittifak kapsamında daha önce açıkladıkları adayları jest olarak bir diğerinin lehine geri çekiyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı da merek ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Arjantin ziyareti dönüşü AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağını duyurmuştu. Ancak şuana kadar ilçe belediye başkan adayları resmi olarak açıklanmadı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi