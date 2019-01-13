AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı?

AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini açıkladı. AK Parti 75 belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi. İşte AK Parti İStanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Balıkesir, Edirne, Mardin, Çorum, Sinop, Bitlis, Afyonkarahisar, Kilis, Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarınde son durum…

AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakını yaparak 2019 yerel seçimlerine girecek. AK Parti ile MHP arasında önümüzdeki günlerde jestlerin gündeme gelmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarına ilişkin 60 il belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. Aralarında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya, Konya belediye başkan adaylarının da bulunduğu 75 ilin belediye başkan adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Açıklanan iller arasında İstanbul yer almamıştı. Başkan Erdoğan 28 Aralık Cumartesi günü ise AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve İstanbu ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı. AK Parti'de adayları açıklanmayan 6 il kaldı. Bunlar Mersin, Adana, Muğla, Aydın ve Manisa.

AK Parti ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım olurken, AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural, AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın, AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık, AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız oldu.

İşte AK Parti İstanbul adayları:

AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

AK Parti Arnavutköy belediye başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur

AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

AK Parti Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken

AK Parti Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Güngören belediye başkan adayı Fatih Özçiçek

AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Özkan Özgül Yavuz

AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

AK Parti Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek

AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Şile belediye başkan adayı İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

AK Parti Şişli belediye başkan adayı Fatma Özden Ay

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Akyurt ilçe belediye başkanı)

AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirtaş (Ayaş belediye başkanı_

AK Parti Bala belediye başkan adayı Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)

AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye başkanı)

AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can (Çamlıdere belediye başkanı)

AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)

AK Parti Çubuk belediye başkan adayı (Baki Demirbaş (AK Parti Çubuk ilçe başkanı)

AK Parti Elmadağ belediye başkan adayı Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)

Etimesgut belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Enver Demirel (MHP Etimesgut belediye başkan adayı

AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe başkanı)

Gölbaşı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Ramazan Şimşek MHP Gölbaşı belediye başkan adayı

Güdül AK Parti belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)

AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)

AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü)

AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Av. Duhan Kalkan

AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Keçiören eski belediye başkanı)

AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar (Kızılcahamam ilçe başkanı)

AK Parti Mamak belediye başkan adayı Murat Köse

AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Nallıhan belediye başkanı)

Polatlı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Mürsel Yıldızkaya MHP Polatlı belediye başkan adayı

AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)

AK Parti Sincan belediye başkan adayı Murat Ercan (Sincan mevcut belediye başkanı)

Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Geçmiş dönem Şereflikoçhisar ilçe başkanı)

Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Altındağ belediye başkanı)

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bolçova belediye başkan adayı Evrim Özen

AK Parti Konak belediye başkan adayı Melek Eroğlu

AK Parti Karabağlar belediye başkan adayı Bilal Doğan

AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan

AK Parti Bayraklı beledeye başkan adayı Ali Aslan

AK Parti Karşıyaka beledeye başkan adayı Ayda Maç

AK Parti Bayındır belediye başkan adayı Uğur Demirezen

AK Parti Bornova belediye başkan adayı Reşat Gençtürk

AK Parti Aliağa belediye başkan adayı Serkan Acar (MHP)

AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Mustafa Cenger

AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı Burcu Dereci

AK Parti Menemen belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar

AK Parti Kınık belediye başkan adayı Sadık Doğruer

AK Parti Bergama belediye başkan adayı Hakan Koştu

AK Parti Beydağ belediye başkan adayı Ogün Asil Aydogdu

AK Parti Karaburun belediye başkan adayı Ferhan Eroğlu

AK Parti Kiraz belediye başkan adayı Saliha Özçınar

AK Parti Seferihisar belediye başkan adayı Hamit Nişancı

AK Parti Selçuk belediye başkan adayı Osman Başterzi

AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı Münir Bezmez

AK Parti Torbalı belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez

AK Parti Tire belediye başkan adayı Mustafa Selman Içelli

AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı Arif Uğurlu

AK Parti Menderes belediye başkan adayı Bülent Soylu

AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz

AK Parti Çiğli belediye başkan adayı Okan Korkmaz

AK Parti Urla belediye başkan adayı Adıgüzel Demirel

AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Sema Aydın (MHP)

AK Parti Dikili belediye başkan adayı Buğra Akın (MHP)

AK Parti Foça belediye başkan adayı Serdar Mersin (MHP)

AK Parti Narlıdere belediye başkan adayı Süleyman Kocabıyık (MHP)

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Merkezefendi belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu

AK Parti Pamukkale belediye başkan adayı Avni Örki

AK Parti Acıpayam belediye başkan adayı Hulusi Şevkan

AK Parti Babadağ belediye başkan adayı Salim Demirezen

AK Parti Baklan belediye başkan adayı Yusuf Gülsever

AK Parti Bekill belediye başkan adayı Mustafa Çoban

AK Parti Beyağaç belediye başkan adayı Mustafa Akçay

AK Parti Bozkurt belediye başkan adayı Hamdi Cin

Buldan belediye başkan adayı MHP Mustafa Şevik

Çal belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) MHP adayı Fethi Akçan

AK Parti Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan

AK Parti Çardak belediye başkan adayı Hüsnü Yılmaz

AK Parti Çivril belediye başkan adayı Niyazi Vural

AK Parti Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan

AK Parti Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu

AK Parti Kale belediye başkan adayı Salih Sağınç

AK Parti Sarayköy belediye başkan adayı Ahmet Necati Özbaş

AK Parti Serinhisar belediye başkan adayı Şeref Turan

AK Parti Tavas belediye başkan adayı Hüseyin İnamlık

AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019

Karesi'de Dinçer Orkan,

Altıeylül'de Hasan Avcı,

Dursunbey'de Ramazan Bahçevan,

Kepsut'ta İsmail Cankul,

Sındırgı'da Ekrem Yavaş,

Bigadiç'te İsmail Avcu,

Gönen'de Erdinç Odabaşı,

Bandırma'da Alp Bostancı,

Edremit'te Yunus Bozbey,

İvrindi'de Yusuf Cengiz,

Susurluk'ta Şükrü Gür,

Marmara'da Süleyman Aksoy,

Gömeç'te Kazım Aslan,

Manyas'ta İbrahim Koman,

Erdek'te Turan Gün,

Burhaniye'de Necdet Uysal belediye başkan adayı olarak belirlendi.

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim

AK Parti Araklı Belediye Başkan adayı Recep Çebi

AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy

AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Harun Demirci

AK Parti Dernekpazarı Belediye Başkan adayı Mehmet Aşık

AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara

AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok

AK Parti Hayrat Belediye Başkan adayı Salih Öztel

AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı Ali Aydın

AK Parti Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan

AK Parti Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç

AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün

AK Parti Tonya Belediye Başkan adayı Osman Beşel

AK Parti Vakfıkebir Belediye Başkan adayı Muhammet Balta

AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu

AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Başiskele belediye başkan adayı Yasin Özlü

AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül

AK Parti Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer

AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı İsmail Yıldırım

AK Parti Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün

AK Parti Kartepe belediye başkan adayı Mustafa Kocaman

AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık

AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi

AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz

AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir

AK Parti Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan

AK Parti Körfez belediye başkan adayı Şener Söğüt

AK Parti'nin Sakarya adayları 2019 listesi

- Adapazarı - Mutlu Işıksu

- Akyazı - Bilal Soykan

- Arifiye - İsmail Karakullukçu

- Erenler - Fevzi Kılıç

- Ferizli - İsmail Gündoğdu

- Geyve - Murat Kaya

- Hendek - Ali Kemal Sofu

- Karapürçek - Orhan Yıldırım

- Karasu - İshak Sarı

- Kaynarca - Murat Kefli

- Kocaali - Ahmet Acar

- Pamukova - Cevat Keser

- Sapanca - Özcan Özen

- Serdivan - Yusuf Alemdar

- Söğütlü - Koray Oktay Özten

- Taraklı için Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li aday İbrahim Pilavcı yanıtıldı.

AK Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019

Enez ilçesinde Abdullah Bostancı,

Havsa ilçesinde Aydın Balkan,

İpsala ilçesinde Mehmet Kerman,

Keşan ilçesinde Mustafa Helvacıoğlu,

Lalapaşa ilçesinde İsmail Arslan,

Meriç ilçesinde Nihat Yörük,

Süloğlu ilçesinde Saim Kulaklı

Uzunköprü ilçesinde Azbiye Ataş

Belde belediye başkanları ise

Keşan Beyendik Ferat Gülver,

İpsala Esetçe Cemal Deniz,

Uzunköprü Kırcasalih Necmettin Parazil,

Meriç Küplü Salih Derin,

Meriç Subaşı Hasan Çatalkaya,

İpsala Yenikarpuzlu Ufuk Atalay,

Keşan Yenimuhacır Mustafa Türker oldu

AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2019

Odunpazarı-Volkan Doğan,

Tepebaşı-Hasan Tuç,

Sivrihisar-Hamid Yüzügüllü,

Seyitgazi-Hasan Kalın,

Sarıcakaya-Hüseyin Çam,

Mihalıççık- Ali Yörük,

Mihalgazi-Zeynep Akgün,

Mahmudiye-Mustafa Arslan,

İnönü-Kadir Bozkurt,

Han-Vedat Çeliker,

Günyüzü-Menderes Durgut,

Çifteler- Kadir Bıyık,

Beylikova-Özkan Alp

Alpu-Rafet Demirtaş

AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019

Artuklu: Abdulkadir Tutaşı

Dargeçit: Mehmet Cüneyt Aksoy

Derik: Şeyhmus Necimoğlu

Mazıdağı: İbrahim Atlı

Nusaybin: Mehmet Hadi Hamidi

Ömerli: Hüsamettin Altındağ

Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya

Midyat: Veysi Şahin

Yeşilli: Hayrettin Demir

Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu

AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019

Tatvan - Mehmet Emin Geylani

Ahlat - Mümtaz Çoban

Adilcevaz - Necati Gürsoy

Hizan - Arif Taylan

Güroymak - Mehdi Subaşı

Mutki - Vahdettin Barlak

AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Ayancık belediye başkan adayı Recep AK

AK Parti Boyabat belediye başkan adayı Şefik ÇAKICI

AK Parti Erfelek belediye başkan adayı Mehmet UZUN

AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı Hasan PEKER

AK Parti Türkeli belediye başkan adayı Veysel ŞAHİN

AK Parti Gerze belediye başkan adayı Cevat ŞENSOY

AK Parti Dikmenbelediye başkan adayı Adnan ACAR

AK Parti Durağanbelediye başkan adayı Ahmet KILIÇASLAN

AK Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Savaş

Bozdoğan: Ufuk Altıntaş

Buharkent: Mehmet Erol

Çine: Celal Özden

Didim: Mümin Kamacı

Kuşadası: Fuat Akdoğan

Koçarlı: Nedim Kaplan

Kuyucak: Metin Ertürk

Köşk: Nuri Güler

Sultanhisar: Ertegün Ünal

Yenipazar: Suat Menderes

AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İspir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Düvenci: Necmettin Yalçın

Aşdavul: Mehmet Çelik

AK Parti Kilis ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut

AK Parti Elbeyli Belediye Başkan adayı Süleyman Şimşek

AK Parti Musabeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz

AK Parti Polateli Belediye Başkan adayı Hakkı Çelik

AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti, Gümüşhane merkezde Ercan Çimen

Kelkit'te Aziz Nas

Köse'de Şerif Aygün

Kürtün'de Ahmet Kanat

Şiran'da Yavuz Altıparmak

Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.

AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Çayırlı belediye başkan adayı Atınç Bahadır

AK Parti İliç belediye başkan adayı Mustafa Gürbüz

AK Parti Kema hbelediye başkan adayı Osman Öner,

AK Parti Kemaliye belediye başkan adayı Erdem Atmaca

AK Parti Otlukbeli belediye başkan adayı Vahdet Ercan

AK Parti Refahiye belediye başkan adayı Çakmak Paçacı

AK Parti Tercanbelediye başkan adayı Lokman Gültekin

AK Parti Üzümlü belediye başkan adayı Ahmet Sazlı

BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Altınbaşak belediye başkan adayı Selim Yeniçeri

AK Parti Çadırkaya belediye başkan adayı İshak Birol

AK Parti Çağlayan belediye başkan adayı Hakan Ada

AK Parti Kargın belediye başkan adayı Zafer Kaya

AK Parti Mercan belediye başkan adayı Mustafa Seslikaya

AK Parti Mollaköy belediye başkan adayı Kadir Akar

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları 2019

Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz

AK Parti'nin Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun

AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinoğlu

AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü

AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun

AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı: ALİNUR AKTAŞ

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan adayı: MUSTAFA DÜNDAR

AK Parti Yıldırım Belediye Başkan adayı: OKTAY YILMAZ

AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı: NECATİ ŞAHİN

AK Parti Karacabey Belediye Başkan adayı: ALİ ÖZKAN

AK Parti Gürsu Belediye Başkan adayı: MUSTAFA IŞIK

AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı: ALPER TABAN

AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı: AHMET MURAT ÜNAL

AK Parti İznik Belediye Başkan adayı: KAĞAN MEHMET USTA

AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: MEHMET KANAR

AK Parti Gemlik Belediye Başkan adayı: BERKAY BULUT

AK Parti Kestel Belediye Başkan adayı: ÖNDER TANIR

AK Parti Orhangazi Belediye Başkan adayı: BEKİR AYDIN

AK Parti Orhaneli Belediye Başkan adayı: ALİ AYKURT

AK Parti Keles Belediye Başkan adayı: MEHMET KESKİN

AK Parti Büyükorhan Belediye Başkan adayı: AHMET KORKMAZ

AK Parti Harmancık Belediye Başkan adayı: YILMAZ ATAŞ

Yenişehir Belediye Başkan adayı: MHP ADAYI

AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar, Akçadağ adayı Mustafa Kırteke, Yazıhan adayı Nevzat Öztürk, Darende adayı İsa Özkan, Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy, Arguvan adayı Ahmet Eren, Doğanşehir adayı Vahap Küçük, Doğanyol adayı Hakan Bay, Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan, Kale adayı Murat Koca, Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengiz ve Pütürge adayı Mikail Sülük oldu

AK Parti Niğde ilçe belediye başkan adayları 2019

Bor'da Serkan Baran, Altunhisar'da Abdullah Arıöz, Çamardı'da mevcut başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'da mevcut başkan Ali Uğurlu, Çiftlik'te mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.

Beldelerde ise Karakapı'da Kamil Demiralp, Keçikale'de Şamma Öztürk, Bahçeli'de Zafer Tokgöz, Çukurkuyu'da İleri Koçak, Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Azatlı'da Reşat Bolat, Bozköy'de Ömer Dalgıç, Divarlı'da Rüstem Cullaz, Aktaş'ta Hasan Ali Davarcı, Alay'da Sefa Erol, Bağlama'da Recep Yaşar, Değirmenli'de Yıldıray Tok, Dündarlı'da Mustafa Kamar, Edikli'de Ercan Şayhan, Gümüşler'de Refik Caymaz, Hacıabdullah'da Ahmet Takyan, Kaaratlı'da Emin Yılmaz, Kiledere'de İsmail Tereci, Konaklı'da Erdal Altın, Sazlıca'da Süleyman Görgülü, Orhanlı'da Erhan Bolat, Yeşilgölcük'te Yusuf Sağlam, Yıldıztepe'de Hacı Güngör, AK Parti'nin adayları oldu.

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Siirt ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Ağrı ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Konya ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Hatay ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Tekirdağ ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bilecik ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Van ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Aydın ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Muğla ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili