AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı?
AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini açıkladı. AK Parti 75 belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesinde son durum…13 Ocak 2019 Pazar 17:05
AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini açıkladı. AK Parti 75 belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi. İşte AK Parti İStanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Balıkesir, Edirne, Mardin, Çorum, Sinop, Bitlis, Afyonkarahisar, Kilis, Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarınde son durum…
AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakını yaparak 2019 yerel seçimlerine girecek. AK Parti ile MHP arasında önümüzdeki günlerde jestlerin gündeme gelmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarına ilişkin 60 il belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. Aralarında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya, Konya belediye başkan adaylarının da bulunduğu 75 ilin belediye başkan adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Açıklanan iller arasında İstanbul yer almamıştı. Başkan Erdoğan 28 Aralık Cumartesi günü ise AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve İstanbu ilçe belediye başkan adaylarını da açıkladı. AK Parti'de adayları açıklanmayan 6 il kaldı. Bunlar Mersin, Adana, Muğla, Aydın ve Manisa.
AK Parti ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım olurken, AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural, AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın, AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık, AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız oldu.
İşte AK Parti İstanbul adayları:
AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)
AK Parti Arnavutköy belediye başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)
AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)
AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur
AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)
AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)
AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)
AK Parti Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken
AK Parti Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)
AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Güngören belediye başkan adayı Fatih Özçiçek
AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Özkan Özgül Yavuz
AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)
AK Parti Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek
AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)
AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)
AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Şile belediye başkan adayı İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)
AK Parti Şişli belediye başkan adayı Fatma Özden Ay
AK Parti Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)
AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)
AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları
AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Akyurt ilçe belediye başkanı)
AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirtaş (Ayaş belediye başkanı_
AK Parti Bala belediye başkan adayı Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)
AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye başkanı)
AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can (Çamlıdere belediye başkanı)
AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)
AK Parti Çubuk belediye başkan adayı (Baki Demirbaş (AK Parti Çubuk ilçe başkanı)
AK Parti Elmadağ belediye başkan adayı Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)
Etimesgut belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Enver Demirel (MHP Etimesgut belediye başkan adayı
AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe başkanı)
Gölbaşı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Ramazan Şimşek MHP Gölbaşı belediye başkan adayı
Güdül AK Parti belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)
AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)
AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü)
AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Av. Duhan Kalkan
AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Keçiören eski belediye başkanı)
AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar (Kızılcahamam ilçe başkanı)
AK Parti Mamak belediye başkan adayı Murat Köse
AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Nallıhan belediye başkanı)
Polatlı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Mürsel Yıldızkaya MHP Polatlı belediye başkan adayı
AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)
AK Parti Sincan belediye başkan adayı Murat Ercan (Sincan mevcut belediye başkanı)
Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Geçmiş dönem Şereflikoçhisar ilçe başkanı)
Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Altındağ belediye başkanı)
AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Bolçova belediye başkan adayı Evrim Özen
AK Parti Konak belediye başkan adayı Melek Eroğlu
AK Parti Karabağlar belediye başkan adayı Bilal Doğan
AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan
AK Parti Bayraklı beledeye başkan adayı Ali Aslan
AK Parti Karşıyaka beledeye başkan adayı Ayda Maç
AK Parti Bayındır belediye başkan adayı Uğur Demirezen
AK Parti Bornova belediye başkan adayı Reşat Gençtürk
AK Parti Aliağa belediye başkan adayı Serkan Acar (MHP)
AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Mustafa Cenger
AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı Burcu Dereci
AK Parti Menemen belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar
AK Parti Kınık belediye başkan adayı Sadık Doğruer
AK Parti Bergama belediye başkan adayı Hakan Koştu
AK Parti Beydağ belediye başkan adayı Ogün Asil Aydogdu
AK Parti Karaburun belediye başkan adayı Ferhan Eroğlu
AK Parti Kiraz belediye başkan adayı Saliha Özçınar
AK Parti Seferihisar belediye başkan adayı Hamit Nişancı
AK Parti Selçuk belediye başkan adayı Osman Başterzi
AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı Münir Bezmez
AK Parti Torbalı belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez
AK Parti Tire belediye başkan adayı Mustafa Selman Içelli
AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı Arif Uğurlu
AK Parti Menderes belediye başkan adayı Bülent Soylu
AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz
AK Parti Çiğli belediye başkan adayı Okan Korkmaz
AK Parti Urla belediye başkan adayı Adıgüzel Demirel
AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Sema Aydın (MHP)
AK Parti Dikili belediye başkan adayı Buğra Akın (MHP)
AK Parti Foça belediye başkan adayı Serdar Mersin (MHP)
AK Parti Narlıdere belediye başkan adayı Süleyman Kocabıyık (MHP)
AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Merkezefendi belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu
AK Parti Pamukkale belediye başkan adayı Avni Örki
AK Parti Acıpayam belediye başkan adayı Hulusi Şevkan
AK Parti Babadağ belediye başkan adayı Salim Demirezen
AK Parti Baklan belediye başkan adayı Yusuf Gülsever
AK Parti Bekill belediye başkan adayı Mustafa Çoban
AK Parti Beyağaç belediye başkan adayı Mustafa Akçay
AK Parti Bozkurt belediye başkan adayı Hamdi Cin
Buldan belediye başkan adayı MHP Mustafa Şevik
Çal belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) MHP adayı Fethi Akçan
AK Parti Çameli belediye başkan adayı Cengiz Arslan
AK Parti Çardak belediye başkan adayı Hüsnü Yılmaz
AK Parti Çivril belediye başkan adayı Niyazi Vural
AK Parti Güney belediye başkan adayı Halil Ayhan
AK Parti Honaz belediye başkan adayı Turgut Devecioğlu
AK Parti Kale belediye başkan adayı Salih Sağınç
AK Parti Sarayköy belediye başkan adayı Ahmet Necati Özbaş
AK Parti Serinhisar belediye başkan adayı Şeref Turan
AK Parti Tavas belediye başkan adayı Hüseyin İnamlık
AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019
Karesi'de Dinçer Orkan,
Altıeylül'de Hasan Avcı,
Dursunbey'de Ramazan Bahçevan,
Kepsut'ta İsmail Cankul,
Sındırgı'da Ekrem Yavaş,
Bigadiç'te İsmail Avcu,
Gönen'de Erdinç Odabaşı,
Bandırma'da Alp Bostancı,
Edremit'te Yunus Bozbey,
İvrindi'de Yusuf Cengiz,
Susurluk'ta Şükrü Gür,
Marmara'da Süleyman Aksoy,
Gömeç'te Kazım Aslan,
Manyas'ta İbrahim Koman,
Erdek'te Turan Gün,
Burhaniye'de Necdet Uysal belediye başkan adayı olarak belirlendi.
AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları
AK Parti Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim
AK Parti Araklı Belediye Başkan adayı Recep Çebi
AK Parti Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy
AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Harun Demirci
AK Parti Dernekpazarı Belediye Başkan adayı Mehmet Aşık
AK Parti Düzköy Belediye Başkan adayı Yılmaz Ankara
AK Parti Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok
AK Parti Hayrat Belediye Başkan adayı Salih Öztel
AK Parti Köprübaşı Belediye Başkan adayı Ali Aydın
AK Parti Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan
AK Parti Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç
AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün
AK Parti Tonya Belediye Başkan adayı Osman Beşel
AK Parti Vakfıkebir Belediye Başkan adayı Muhammet Balta
AK Parti Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu
AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Başiskele belediye başkan adayı Yasin Özlü
AK Parti İzmit belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül
AK Parti Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer
AK Parti Karamürsel belediye başkan adayı İsmail Yıldırım
AK Parti Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün
AK Parti Kartepe belediye başkan adayı Mustafa Kocaman
AK Parti Darıca belediye başkan aday Muzaffer Bıyık
AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi
AK Parti Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz
AK Parti Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir
AK Parti Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan
AK Parti Körfez belediye başkan adayı Şener Söğüt
AK Parti'nin Sakarya adayları 2019 listesi
- Adapazarı - Mutlu Işıksu
- Akyazı - Bilal Soykan
- Arifiye - İsmail Karakullukçu
- Erenler - Fevzi Kılıç
- Ferizli - İsmail Gündoğdu
- Geyve - Murat Kaya
- Hendek - Ali Kemal Sofu
- Karapürçek - Orhan Yıldırım
- Karasu - İshak Sarı
- Kaynarca - Murat Kefli
- Kocaali - Ahmet Acar
- Pamukova - Cevat Keser
- Sapanca - Özcan Özen
- Serdivan - Yusuf Alemdar
- Söğütlü - Koray Oktay Özten
- Taraklı için Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li aday İbrahim Pilavcı yanıtıldı.
AK Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019
Enez ilçesinde Abdullah Bostancı,
Havsa ilçesinde Aydın Balkan,
İpsala ilçesinde Mehmet Kerman,
Keşan ilçesinde Mustafa Helvacıoğlu,
Lalapaşa ilçesinde İsmail Arslan,
Meriç ilçesinde Nihat Yörük,
Süloğlu ilçesinde Saim Kulaklı
Uzunköprü ilçesinde Azbiye Ataş
Belde belediye başkanları ise
Keşan Beyendik Ferat Gülver,
İpsala Esetçe Cemal Deniz,
Uzunköprü Kırcasalih Necmettin Parazil,
Meriç Küplü Salih Derin,
Meriç Subaşı Hasan Çatalkaya,
İpsala Yenikarpuzlu Ufuk Atalay,
Keşan Yenimuhacır Mustafa Türker oldu
AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adayları 2019
Odunpazarı-Volkan Doğan,
Tepebaşı-Hasan Tuç,
Sivrihisar-Hamid Yüzügüllü,
Seyitgazi-Hasan Kalın,
Sarıcakaya-Hüseyin Çam,
Mihalıççık- Ali Yörük,
Mihalgazi-Zeynep Akgün,
Mahmudiye-Mustafa Arslan,
İnönü-Kadir Bozkurt,
Han-Vedat Çeliker,
Günyüzü-Menderes Durgut,
Çifteler- Kadir Bıyık,
Beylikova-Özkan Alp
Alpu-Rafet Demirtaş
AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları 2019
Artuklu: Abdulkadir Tutaşı
Dargeçit: Mehmet Cüneyt Aksoy
Derik: Şeyhmus Necimoğlu
Mazıdağı: İbrahim Atlı
Nusaybin: Mehmet Hadi Hamidi
Ömerli: Hüsamettin Altındağ
Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya
Midyat: Veysi Şahin
Yeşilli: Hayrettin Demir
Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu
AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019
Tatvan - Mehmet Emin Geylani
Ahlat - Mümtaz Çoban
Adilcevaz - Necati Gürsoy
Hizan - Arif Taylan
Güroymak - Mehdi Subaşı
Mutki - Vahdettin Barlak
AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları
AK Parti Ayancık belediye başkan adayı Recep AK
AK Parti Boyabat belediye başkan adayı Şefik ÇAKICI
AK Parti Erfelek belediye başkan adayı Mehmet UZUN
AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı Hasan PEKER
AK Parti Türkeli belediye başkan adayı Veysel ŞAHİN
AK Parti Gerze belediye başkan adayı Cevat ŞENSOY
AK Parti Dikmenbelediye başkan adayı Adnan ACAR
AK Parti Durağanbelediye başkan adayı Ahmet KILIÇASLAN
AK Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Savaş
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş
Buharkent: Mehmet Erol
Çine: Celal Özden
Didim: Mümin Kamacı
Kuşadası: Fuat Akdoğan
Koçarlı: Nedim Kaplan
Kuyucak: Metin Ertürk
Köşk: Nuri Güler
Sultanhisar: Ertegün Ünal
Yenipazar: Suat Menderes
AK Parti Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019
Alaca: Halil İbrahim Şaltu
Bayat: Ekrem Ünlü
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga Mustafa Aydın
İskilip: Recep Çatma
Laçin: İdris Görükmez
Kargı: Zeki Şen
Mecitözü: Ergün Coşkun
Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım
Ortaköy: Taner İspir
Osmancık: Recep Cıplak
Sungurlu: İlyas Özkan
Uğurludağ: Remzi Torun
Düvenci: Necmettin Yalçın
Aşdavul: Mehmet Çelik
AK Parti Kilis ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut
AK Parti Elbeyli Belediye Başkan adayı Süleyman Şimşek
AK Parti Musabeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz
AK Parti Polateli Belediye Başkan adayı Hakkı Çelik
AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti, Gümüşhane merkezde Ercan Çimen
Kelkit'te Aziz Nas
Köse'de Şerif Aygün
Kürtün'de Ahmet Kanat
Şiran'da Yavuz Altıparmak
Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.
AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Çayırlı belediye başkan adayı Atınç Bahadır
AK Parti İliç belediye başkan adayı Mustafa Gürbüz
AK Parti Kema hbelediye başkan adayı Osman Öner,
AK Parti Kemaliye belediye başkan adayı Erdem Atmaca
AK Parti Otlukbeli belediye başkan adayı Vahdet Ercan
AK Parti Refahiye belediye başkan adayı Çakmak Paçacı
AK Parti Tercanbelediye başkan adayı Lokman Gültekin
AK Parti Üzümlü belediye başkan adayı Ahmet Sazlı
BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti Altınbaşak belediye başkan adayı Selim Yeniçeri
AK Parti Çadırkaya belediye başkan adayı İshak Birol
AK Parti Çağlayan belediye başkan adayı Hakan Ada
AK Parti Kargın belediye başkan adayı Zafer Kaya
AK Parti Mercan belediye başkan adayı Mustafa Seslikaya
AK Parti Mollaköy belediye başkan adayı Kadir Akar
AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları 2019
Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz
AK Parti'nin Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun
AK Parti Gökçebey Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinoğlu
AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü
AK Parti Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun
AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı: ALİNUR AKTAŞ
AK Parti Osmangazi Belediye Başkan adayı: MUSTAFA DÜNDAR
AK Parti Yıldırım Belediye Başkan adayı: OKTAY YILMAZ
AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı: NECATİ ŞAHİN
AK Parti Karacabey Belediye Başkan adayı: ALİ ÖZKAN
AK Parti Gürsu Belediye Başkan adayı: MUSTAFA IŞIK
AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı: ALPER TABAN
AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı: AHMET MURAT ÜNAL
AK Parti İznik Belediye Başkan adayı: KAĞAN MEHMET USTA
AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: MEHMET KANAR
AK Parti Gemlik Belediye Başkan adayı: BERKAY BULUT
AK Parti Kestel Belediye Başkan adayı: ÖNDER TANIR
AK Parti Orhangazi Belediye Başkan adayı: BEKİR AYDIN
AK Parti Orhaneli Belediye Başkan adayı: ALİ AYKURT
AK Parti Keles Belediye Başkan adayı: MEHMET KESKİN
AK Parti Büyükorhan Belediye Başkan adayı: AHMET KORKMAZ
AK Parti Harmancık Belediye Başkan adayı: YILMAZ ATAŞ
Yenişehir Belediye Başkan adayı: MHP ADAYI
AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar, Akçadağ adayı Mustafa Kırteke, Yazıhan adayı Nevzat Öztürk, Darende adayı İsa Özkan, Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy, Arguvan adayı Ahmet Eren, Doğanşehir adayı Vahap Küçük, Doğanyol adayı Hakan Bay, Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan, Kale adayı Murat Koca, Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengiz ve Pütürge adayı Mikail Sülük oldu
AK Parti Niğde ilçe belediye başkan adayları 2019
Bor'da Serkan Baran, Altunhisar'da Abdullah Arıöz, Çamardı'da mevcut başkan Yavuz Soylu, Ulukışla'da mevcut başkan Ali Uğurlu, Çiftlik'te mevcut Başkan Serkan Güzel aday gösterildi.
Beldelerde ise Karakapı'da Kamil Demiralp, Keçikale'de Şamma Öztürk, Bahçeli'de Zafer Tokgöz, Çukurkuyu'da İleri Koçak, Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Azatlı'da Reşat Bolat, Bozköy'de Ömer Dalgıç, Divarlı'da Rüstem Cullaz, Aktaş'ta Hasan Ali Davarcı, Alay'da Sefa Erol, Bağlama'da Recep Yaşar, Değirmenli'de Yıldıray Tok, Dündarlı'da Mustafa Kamar, Edikli'de Ercan Şayhan, Gümüşler'de Refik Caymaz, Hacıabdullah'da Ahmet Takyan, Kaaratlı'da Emin Yılmaz, Kiledere'de İsmail Tereci, Konaklı'da Erdal Altın, Sazlıca'da Süleyman Görgülü, Orhanlı'da Erhan Bolat, Yeşilgölcük'te Yusuf Sağlam, Yıldıztepe'de Hacı Güngör, AK Parti'nin adayları oldu.
AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi
AK Parti Siirt ilçeleri belediye başkan adayları 2019
AK Parti Ağrı ilçeleri belediye başkan adayları 2019
AK Parti Konya ilçeleri belediye başkan adayları 2019
AK Parti Hatay ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Tekirdağ ilçeleri belediye başkan adayları 2019
AK Parti Bilecik ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Van ilçeleri belediye başkan adayları 2019
AK Parti Aydın ilçeleri belediye başkan adayları 2019
AK Parti Muğla ilçeleri belediye başkan adayları 2019
AK Parti Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019
2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler
AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı
CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.
MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.
BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı
24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili
CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili
HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili
MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili
İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili
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