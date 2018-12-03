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AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğa AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini açıkladı. AK Parti 60 belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte AK Parti ilçe belediye başkan adayları listesinde son durum…

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:13
AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğa AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini açıkladı. AK Parti 60 belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte AK Parti ilçe belediye başkan adayları listesinde son durum…

AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı yaparak 2019 yerel seçimlerine girecek. AK Parti ile MHP arasında önümüzdeki günlerde jestlerin gelmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarına ilişkin 60 il belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. Aralarında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya, Konya belediye başkan adaylarının da bulunduğu 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 il ve ilçelerin belediye başkan adaylarına ilişkin merak da artıyor. Açıklanan iller arasında İstanbul yer almadı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın olması kesin gözüyle bakılırken, Erdoğan'ın Arjantin dönüşü başta İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ile İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının yanında tüm Türkiye’deki AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları listesi belli olsa da henüz resmi olarak kamuoyuna duyurulmadı. AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde büyük bir tanıtıp toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacaktır.

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:13
  1. Konya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Diyarbakır
  6. Antalya
  7. Ankara
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