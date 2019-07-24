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AK Parti il yönetimi Başkan Altın’ı ziyaret etti

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmettulah Yaktı başkanlığında il yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz ve ilçe yönetimi ile birlikte Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı ziyaret ettiler.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:37
AK Parti il yönetimi Başkan Altın’ı ziyaret etti

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmettulah Yaktı başkanlığında il yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz ve ilçe yönetimi ile birlikte Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı ziyaret ettiler.


AK Parti Muş İl Başkanı Rahmettulah Yaktı başkanlığında il yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz ve ilçe yönetimi ile birlikte Belediye Başkanı Cengiz Altın’ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar dileğinde bulundular. İl Başkanı Yaktı başkanlığındaki heyete ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Altın, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü etkinlikleri öncesi ilçe ve belediyeyi destek ziyaretleri kendilerinihayli memnun ettiğini ifade eden Başkan Altın, ”Belediye olarak önümüzde çok uzun ve meşakkatli bir sürece girdik. Malazgirt halkımıza hem belediye hizmetleri vermek hem de Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü etkinlikleri için Kaymakamlığımızla birlikte tarihine yakışır bir şekilde olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihi zaferimiz öncesinde bizlere destek ziyaretlerinde bulunan İl Başkanım ve Ak Parti Muş il ve ilçe teşkilatlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.


AK Parti Muş İl Başkanı Rahmettulah Yaktı’da, tarihi Malazgirt ilçesinin Başkan Altın ile büyük yatırım hamlelerinin gerçekleştiği bir şehir haline geleceğine yürekten inandığını belirterek, bu çalışmalara da yönetim ve yürütme kurulu olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Başkan Yaktı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü etkinliklerine tüm Türkiye’ki vatandaşları davet ediyoruz. Onları Muş ve Malazgirt ilçesinde misafir etmekten onur duyacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:37
  1. doğa

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