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AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 12:30
AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.


AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her ay il yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, “Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Yapılan toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:30
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