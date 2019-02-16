AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ: “Çok önemli bir virajdayız”

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Partinin buralara gelmesi için belki kadınlarımız, annelerimiz çocuklarını emziremedi. Belki partimize emek verirken çocuklarını, eşini akşam sofrada göremedi. Yani sizlerin fedakarlığıyla, özverisiyle partimiz 16 yıldır girdiği tüm sınavlardan başarıyla çıktı. Tüm seçimleri Allah’ın izniyle verdi. Çok önemli bir virajdayız" dedi.

Aliağa AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri yemekte buluştu. Aliağa AK Parti Kadın Kolları Öğretmenler Lokali’nde düzenlenen etkinlikte konuşanAK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Siyaset çok uzun soluklu bir iş. Bir annenin evladını emzirmesi gibi AK Parti’yi bugünlere kadar getirdik. Ama aslında partinin buralara gelmesi için belki kadınlarımız, annelerimiz çocuklarını emziremedi. Belki partimize emek verirken çocuklarını, eşini akşam sofrada göremedi. Yani sizlerin fedakarlığıyla, özverisiyle partimiz 16 yıldır girdiği tüm sınavlardan başarıyla çıktı. Tüm seçimleri Allah’ın izniyle verdi. Çok önemli bir virajdayız” dedi.

"AK Parti adeta bir güneş gibi doğdu"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, “Başımı kaldırıp, bu güzide topluluğa şöyle bir baktığımda bundan 18 yıl öncesine gittim. 2001 yılının bir Ağustos gününde, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bizlere bu günleri müjdeleyen partimizin ışığı yandı. 2001 ekonomik krizinin yaşandığı, kurumlara itibarın kalmadığı, kaotik bir ortamda AK Parti ülkemizin üzerine adeta bir güneş gibi doğmuştu. Bu gün burada kuruluşunda duyduğumuz aynı heyecanı ve coşkuyu görüyorum" dedi.

"Seçimin zaferini kazananlar kadınlar ve gençlerdir”

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın da seçimi başarıya götürecek olan her ne kadar yönetenler de olsa, zafere giden yolda kadın emeğini unutulmaması gerektiğini, seçimin zaferini kazananların kadınlar ve gençlerin olduğunu, onların enerjileri doğru olduğu sürece kendilerinin başarılı olma şanslarının artığını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından ses sanatçısı Muharrem Aygün ve Ömer Faruk Özcan da şarkılarını seslendirdi. Dinletinin ardından katılımcılara çiçekleri takdim edildi. Çektirilen hatıra fotoğrafının ardından yemek organizasyonu son buldu.

Etkinliğe AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükbağ, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, AK Parti Aliağa Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bozduman, partili kadın üyeler ve yönetim kadrosu katıldı.