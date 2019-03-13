AK Parti İl Genel Meclis üyesi adaylarından İHA’ya ziyaret

AK Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi adaylar Bilecik İHA muhabirlerini ziyaret ederek, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi’nin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söylediler.

31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi öncesi Bilecik’te AK Parti Bilecik İl Genel Meclis üyesi adayları olan Osman Yılmaz, Zeki Kayadelen, Salih Elmas, Oğuz Yiğit ve Mete Gökalp Şahin Bilecik İHA muhabiri İbrahim Rafet Sünetci’yiziyaret etti. 5 aday Sünetci’ye basın hayatında başarılar dileyerek, "Beşi bir yerde adlandırdığımız bu kadro ile Bilecik’e hizmet için yola çıktık. Bilecik İl Genel Meclis üyeliğine seçildiğimiz taktirde hükümetimiz ile bir olup hizmetlerimize devam edeceğiz. Her köye bir park yapmak önceki hedeflerimizden biri. Hükümeti ile bir olup hizmetlerin devamını sağlamak amacıyla bu yoldayız. 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi sonrasıilimize, köylerimize, ülkemize hayırlı olur inşallah" dediler.