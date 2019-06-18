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AK Parti İl Başkanlığından Mursi için açıklama

AK Parti Zonguldak il Başkanlığı tarafından, Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’nin vefatı üzerine İl başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

18 Haziran 2019 Salı 14:28
AK Parti İl Başkanlığından Mursi için açıklama

AK Parti Zonguldak il Başkanlığı tarafından, Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’nin vefatı üzerine İl başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.


AK Parti İl Binasında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak belediye Başkanı Selim Alan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan


AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Abalı yaptığı açıklamada, Muhammed Mursi’nin Vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek şunları söyledi; “Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursî, özgürlük ve adale Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür.İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursî, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsî, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsî’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:28
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