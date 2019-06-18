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AK Parti İl Başkanlığından Mursi açıklaması

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18 Haziran 2019 Salı 16:06
AK Parti İl Başkanlığından Mursi açıklaması

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Mısır’ın seçilmiş ilk CumhurbaşkanıMuhammed Mursi’nin vefatı üzerine basın açıklaması yapıldı


AK Parti İl Binasında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Sakarya Milletvekili Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Recep Uncuoğlu, AK Parti Karabük İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köşker, Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, ve partililer katıldı.


AK Parti Karabük İnsan Hakları Birim Başkanı Mustafa Köşker, Muhammed Mursi’nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür.


İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” dedi.


“Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır”


2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi’nin zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade eden Köşker, “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:06
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