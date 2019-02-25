AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu:"Bu miting de hafızalarda kalacaktır"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentten memnun ayrıldığını söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı’ndaki basın toplantısında konuşan İl Başkanı Çopuroğlu, dün cumhuriyet meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen mitingi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’ye zevkle gelip giderken de zevkle gittiğini belirten Başkan Çopuroğlu, Kayserililere teşekkürlerini iletti. Çopuroğlu, "Kayseri halkına teşekkür borcumuz var, bizi meydanda yalnız bırakmadılar. Coşkuyla sayın cumhurbaşkanımızı bağrına bastılar. Hem katılımlarından hem de yol boyunca sevgi gösterisinden ziyadesiyle mutlu olduğuna hem biz şahit olduk hem de cumhurbaşkanımız sosyal medya aracılığıyla duyurduğumuz video görüntüsünde bizzat memnuniyetini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye iletmiş bulunuyor. Sizlerin, halkımızın ve teşkilatımızın başkanları sayesinde ortak bir neticenin ürünü. Bu çerçevede malum Kayseri’de birlik ve beraberlik vurgusunu günlerdir yapıyoruz. Var olan bir yapıyı tarif etmeye çalışıyoruz. Bu sürece katkı veren değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir yerde program olduğunda beraber hareket ediyoruz. Biz il teşkilatı olarak bu süreçten memnunuz. Ayrıca il teşkilatı olarak da tüm ilçelerimizde yapılacak tüm organizasyonları planlıyor, tek tek ilçelerimizi bilgilendiriyoruz. Elhamdülillah dün itibariyle, bunun ne kadar faydalı bir iş olduğunu ve sahaya yansıdığını birlikte görmüş bulunuyoruz. Çünkü Kayseri’de şimdiye kadar yapılan mitingler hep hafızalarda kaldı, eminim bu miting de hafızalarda kalacaktır. Çünkü katkı ve gayretin sonucunu sahada görmüş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye gelirken zevkle geliyor, giderken de zevkle gidiyor, biz de buna şahitlik etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde yüzde ifadesini uygun görmediklerini, alabilecekleri en yüksek oyu almayı amaçladıklarının altını çizen Çopuroğlu; "Yüzde ifadesini uygun görmüyoruz. Halkımız neyi teveccüh gösterirse biz çalışmakla mükellefiz. Amacımız, alınabilecek en yüksek oyu almak. Güzel bir netice alacağımız kanaati başından beri vardı, dün de perçinlemiş olduk" dedi.

Toplantıya katılan Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise şehri hak ettiği yerden daha yukarılara çıkarmanın herkesin görevi olduğunun altını çizdi. Başkan Büyükkılıç; "Milliyetçi Hareket Partili dostlarımızın gayretleriyle ortaya çıkan bir ürün var. Bizleri yalnız bırakmayan, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın keyifle gelip keyifle ayrılmasına vesile olan hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Yorucu bir miting oldu, gelirken de giderken de Cumhurbaşkanımız caddelerde keyifle adeta coşkuyla karşılandı ve uğurlandı. Kazasız, belasız güzel bir ortamda da bunu sağlamış olduk. İnşallah bu oya dönüşür, Allah da lütfeden en yüksek oy oranına ulaşırız. Bizim amacımız şehre hizmet etmek, insanların taleplerine, beklentilerine sahip çıkmak. Kayserimizin kıymetini hepimizin bilmesi lazım. Eleştirmek, olumsuzluk paylaşmak kolaydır. Ben onun yerine daima güzellikleri paylaşmak, daima olumlu konuları paylaşmak, şehrimizi hak ettiği yerden daha yukarılara taşımak hepimizin görevi olmalıdır" diye konuştu.

Basın toplantısına ayrıca Kocasinan Belediye Başkanı ve başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın da katıldı.