AK Parti İl Başkanı Özcan gazetecilerin gününü tebrik etti

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda bir araya geldiği gazetecilerin gününü kutlayarak, "Basın ve medyanın etkisinin ne olduğunu dünya artık çok iyi biliyor” dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle düzenlenen kahvaltılı programda gazetecilerin sorunları dinlendi. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, “Basın ve medyanın etkisinin ne olduğunu dünya artık çok iyi biliyor. Ben pozitif anlamda basınımızın topluma olan katkılarını tarihimizin üç örneği ile bahsetmek istiyorum. Çok kısa bir süre önce 15 Temmuz 2016’da bir hain darbe kalkışmasıyla Türkiye karşı karşıya kalmıştı. O gecenin öncesinde ve gecenin ilerleyen saatlerinde basının duruşunun Türkiye’nin geleceği ile alakalı çok büyük katkısı olduğunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Kaşıkçı cinayeti ile Türkiye bir kumpasın içine çekilmeye çalışıldı. Bu basının sıkı ve disiplinli çalışması, devletimizin el ele tutuşması, dünyada Türkiye’nin itibarsızlaşması için tüm girişim sıkı ve disiplinli takiple dünyanın en ücra köşesine doğru bilgiyi aktarmakta bence Türkiye’nin itibarının korunması, basının dik duruşuyla, görevini layıkıyla yerine getirmesiyle ortaya çıktı. Bir Aylan bebeğimiz vardı. Cesedi sahile vurmuş. Onu bütün dünyanın insanlarının vicdanına havale eden de basın diyoruz” dedi.

Özcan, gazetecilerin sorunlarını dinleyerek, sorularını yanıtladı.