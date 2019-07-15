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Ak Parti İl Başkanı Öz:“Milletimiz, dünyaya demokrasi dersi verdi”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 15 Temmuz, hain darbe girişim tarihinin kara sayfalarda yer aldığı mesajını verdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:26
Ak Parti İl Başkanı Öz:“Milletimiz, dünyaya demokrasi dersi verdi”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 15 Temmuz, hain darbe girişim tarihinin kara sayfalarda yer aldığı mesajını verdi.


Başkan Öz,hain FETÖ Terör Örgütü’nün Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, o gecede halkımızın büyük kararlılık göstererek darbe girişimini derdest ettiğini ifade ederek yayımladığı mesajında şunları kaydetti; “Türk Milleti’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin üzerinden üç yıl geçti. Bu üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir ve tek bir mensubu kalana kadar da devam edecektir.


15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiyi, hukuk devletini, milli iradeyi ve Türk halkının sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği en büyük ihanet ve işgal girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır.


Hain FETÖ terör örgütü mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu girişim, Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuş, hainler tarihin kara sayfalarında yerlerini almıştır. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği göstererek; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstererek tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir.


“Milletimiz iman gücüyle ve dik duruşuyla destan yazmıştır.”


Milli iradeyi ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olan yüce milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece çağrısına uyarak meydanlarda toplanmış, vatan savunması uğruna binlerce kişi gazi olurken, 249 şehit vermiştir. FETÖ Hainleri karşısında vatanını savunan aziz milletimiz; cesareti kararlılığıyla, iman gücüyle ve dik duruşuyla destanı yazmıştır. Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede milletimiz vatanına, bayrağına ve birliğine yapılan bu büyük ihaneti asla unutmayacaktır.


O gece göğsünü kurşunlara, tanklara, uçaklara siper eden, canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutturmayacağız. Bu vatanı bölmeye, yıkmaya, ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.


Bu duygularla 15 Temmuz‘da vatan savunmasında gözünü kırpmadan vatan uğruna canlarını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 15 Temmuz’un kahraman gazilerine şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun.”

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:26
  1. doğa

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