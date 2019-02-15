AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, okul pansiyonunu ziyaret etti

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih SaraçAyşegül Kaman Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret etti.

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesinde bulunan okulun pansiyonunu, etüt sınıflarını, yemekhane ve yatakhanelerini inceleyen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız öğrencilerle birlikte bir süre vakit geçirip sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Sohbetin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız öğrencilerin isteklerini kırmayarak birlikte yemek yedi.

Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi Okul Yönetimi ve öğrencileri AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız’ın’ ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Bugün Ayşegül Kaman Anadolu Lisesini ziyaret ederek ülkemizin geleceği olan gençlerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimizle birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Okul müdürümüz Ümit Yaşar bizlere okul pansiyonunu, yemekhanesini, etüt sınıflarını gezdirerek öğrencilerimizin eğitim durumları hakkında bilgi verdi. Gördüğümüz üzere öğrenci kardeşlerimiz burada evlerindeymiş gibi kendilerini rahat hissediyor. Ben bütün genç kardeşlerime okul hayatlarında başarılar diliyorum. Okul müdürümüz Ümit Yaşar’a da ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.