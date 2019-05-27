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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Akgül:

Kırşehir AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mustafa Akgül, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin yaptığı açıklamada, "27 Mayıs darbesi, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir"dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Akgül:

Kırşehir AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mustafa Akgül, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin yaptığı açıklamada, "27 Mayıs darbesi, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir"dedi.



Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile atıldığını ifade eden Akgül, "Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir.



Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır.



Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye’ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP’sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur."diye konuştu.



27 Mayıs senaryosunun benzerinin 15 Temmuz’da tekrar ortaya çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Akgül, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi’nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür.



Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13
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