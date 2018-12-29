AK Parti İstanbul (İBB) belediye başkan adayı son dakika açıklandı 2019 yerel seçim

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak sorusunun cevabı son dakika belli oldu. 2019 yerel seçim AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyordu. Son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayor. Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? 2019 yerel seçim AK Parti İBB adayı kim? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 kimler oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika 2019 yerel seçim aday listesi.

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli olduğu son dakika gelen bilgiler arasında. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım olduğu artık kesin. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 2019 yerel seçimlerde AK Parti İBB adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte AK Parti İstanbul İlçe belediye başkan adayları son dakika şu isimlerin olacağı söyleniyor.

AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

AK Parti Arnavutköy belediye başkan adayıAhmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur

AK Parti Başakşehir belediye başkan adayıYasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Beykoz belediye başkan adayıMurat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayıHaydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayıMevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

AK Parti Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Esenyurt belediye başkan adayıAzmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken

AK Parti Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayıHasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Güngören belediye başkan adayı Fatih Özçiçek

AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Özkan Özgül Yavuz

AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

AK Parti Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek

AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayıTemel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Şile belediye başkan adayı İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

AK Parti Şişli belediye başkan adayı Fatma Özden Ay

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

AK Parti Üsküdar belediye başkan adayıHilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)