AK Parti İBB adayı belli oldu mu? İstanbul yerel seçimler 2019

Yerel seçimler için partiler hazırlıklarını yapmaya başladı. Partiler bir yandan yerel seçimlerde ittifak yapacaklar mı onun muhasebesini yaparken diğer taraftan da özellikle de büyükşehirlerde hangi isimi aday gösterecekleri konusunda çalışmalarına başladı. Peki AK Parti İstanbul’da hangi ismi aday gösterecek? AK Parti İBB adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mu olacak?

Türkiye 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanını hem de Meclis’i oluşturan 27. Dönem milletvekillerini seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı bloğu zaferle çıktı. 24 Haziran seçimleri en çok da CHP’yi zor durumda bıraktı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinden fazla oy alınca genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu sallandı. Muharrem İnce önderliğindeki muhalifler CHP’de kurultayı toplamak için çabalasa da genel merkez kurultayı toplamadı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, parti içindeki muhaliflere karşı yerel seçimlerde sandıktan eldeki belediyeleri kaybetmek istemiyor. Bunun için Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmanın peşinde.

İSTANBUL'DA CHP-HDP İTTİFAKINA KARŞIN AK PARTİ-MHP İTTİFAĞI

CHP özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni almak için HDP ile ittifak yapacağı söyleniyor. AK Parti’nin kalesi olan İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok önemli. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul’da güçlü bir aday ile girmek istiyor.

AK PARTİ İBB ADAYI SÜLEYMAN SOYLU MU?

Kulis bilgilerine göre, AK Parti şuanki belediye başkanı Mevlüt Uysal yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismi geçiyor. Süleyman Soylu son yıllarda terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vuran isimlerin başında geliyor. Süleyman Soylu’nun İstanbul’da aday gösterilmesi MHP tabanın da destekleyeceği isimlerin başında geliyor. Süleyman Soylu BBP ve Saadet partisinin de desteğini alacak isimlerin başında gelmekte.