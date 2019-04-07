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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti, Honaz için YSK'ye itirazda bulundu

AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz: - "Honaz seçimi ile ilgili yasal hakkımızı kullanarak Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarımızı bildirdik"

07 Nisan 2019 Pazar 23:26
AK Parti, Honaz için YSK'ye itirazda bulundu

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz, Honaz seçimiyle ilgili Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarını bildirdiklerini belirtti.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili olarak, Honaz Belediye Başkanlığı seçiminde, ilçe ve il seçim kurullarına yapmış oldukları itirazlar neticesinde oy farkının 1'e indiğini aktardı.

Babadağ'da ise 17 oy olan farkın 15'e düştüğünü anlatan Durmaz, şunları ifade etti:

"Sonucun birbirine çok yakın olması karşısında bu durum, itirazlarımızda haklı olduğumuzu gösterir en büyük delildir. Honaz seçimi ile ilgili yasal hakkımızı kullanarak Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarımızı bildirdik. Ayrıca Babadağ ilçemizle ilgili olarak yine yasal süreç devam etmektedir. Baklan ilçemize yönelik ilçe ve il seçim kurullarına diğer siyasi parti tarafından yapılan itiraz da reddedilmiştir. Bu sebeplerle, henüz sonuçlar kesinleşmemiş olup tüm yasal prosedür Denizli İl Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Merkez nezdinde uzman avukatlar tarafından titizlikle incelenmekte ve takip edilmektedir."

- "Verilecek her türlü karara saygımız sonsuzdur"

AK Parti Honaz Belediye Başkan adayı Turgut Devecioğlu da Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek her türlü karara saygılarının sonsuz olduğunu kaydetti.

Devecioğlu, seçim sonrası hukuki süreçlerin sağduyulu bir şekilde işletilmesi için ilk defa açıklama yaptığını vurguladı.

"Bulanık suda balık avlamak" isteyenlerin aksine milletin iradesinin tam ve doğru olarak tecelli etmesi adına sükunetlerini koruduklarını dile getiren Devecioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra da aynı şekilde sağduyulu davranmaya devam edeceğiz. İlçe ve il seçim kurullarının kararlarında olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek olan her türlü karara da saygımız sonsuzdur. Bizim tek sevdamızın Honaz olduğunu, 15 yıl boyunca ilçemize yaptığımız hizmet ve icraatlarımız ile nakış nakış dokuyarak ortaya koyduk. Bugüne kadar şahsıma ve partimize teveccüh gösterip, Cumhur İttifakı'na oy veren ya da vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

- Süreç

Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksel Kepenek'in 8 oy fazla alması ve AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine ise 13 sandıkta geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek'e 9 bin 391, Devecioğlu'na ise 9 bin 390 oy çıkmış, bu sonuçla Kepenek 1 oy farkla seçimi önde tamamlamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 23:26
  1. Belediye
  2. itiraz
  3. sandık
  4. seçim
  5. yerel seçim 2019

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