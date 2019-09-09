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AK Parti hizmete odaklanmış bir partidir

Gazetemiz okurlarından Balıkersir’den Nevzat Özpelitoğlu, ‘AK Parti hizmete odaklanmış bir partidir’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:43
AK Parti hizmete odaklanmış bir partidir

İdare etme, yönetme ve milletine hizmet etme sanatı olarak da tarif edilen siyaset, çoğu kez kendini siyasetçi zanneden kendini bilmezlerin elinde adeta, menfaatleşme ve çıkar sağlama aracı oluveriyor. Siyaset sayesinde hasbelkader bir koltuk veya sandalyeye sahip olmuş pek çok çömez siyasetçi daha işin başında bu kategoriye girmiş haldedir. Maalesef nereden geldiğini ve nereye ne için oturtulduğunu unutan siyasetçileri milletimiz de en kısa zamanda unutmaktadır. Bu tür şahsiyetler ‘’makamla kazandıkları kişiliklerini, makam elden gidince kaybedeceğini aklının ucundan bile geçirmiyorlar.” Etrafımız makamla kazandığı kişiliğini, makam elden gidince kaybetmiş, kişiliksiz kalmış insanlarla doludur. Kendini makamla ölümsüzleşmiş zanneden nice zavallı insanın son demlerinin hiç de hoş olmadığını biliyoruz. Makamın verdiği suni hava ile hor gördüğü halkının arasında perişan halde yaşayıp, ibretamiz bir şekilde dünyasını değiştirenlere millet olarak her zaman şahid olmuşuzdur. Hazreti Ömer’in Devlet işlerinde ayrı, kendi özel işlerinde ayrı mum yakarak Halifelik yaptığı bilinen bir gerçektir.

Hazreti Ömer’in devlet malına, millet emanetine nasıl sahip çıktığını hayatı boyunca her daim söylemiş ve hep anlatmış, nice mücahitlerin koltuk sahibi olduklarında, mücahitliği bir kenara itip nasıl müteahhit olduklarını görmek kadar acı ne olabilir ki.

Olmaması gerektiği halde en çok yolsuzlukla anılan kurumların başında belediyeler gelmektedir. Adeta, ‘’Devletin malı deniz, yemeyen domuz’’ düşüncesine kul olmuş kişilerin, domuz olmamak için devlet malını domuzlara taş çıkartırcasına yemeleri (!) sıradan bir olaymış gibi konuşuluyor domuz severler arasında (!). Söz gelimi: 2 Milyarlık işi 10 Milyara ihale edip, 8 Milyarı aralarında Paylaşma eğiliminde olan siyasetçileri tanımak pek o kadar zor değildir. Yanlış yaptığından şüphe edilen siyasetçinin mal varlığı her şeyi gözler önüne sermeye yeter.  Yeter ki, siz yanlışı ortaya çıkarma niyetinde olun. Biraz dikkat ve sağlıklı bir kontrol her şeyi ortaya çıkarıverir.

Hâlbuki belediyeler Partilerin iktidar olmaları için en birinci ve en güzel basamaktır. Belediye ile yapılan güzel ve faydalı hizmetler partilere iktidar yolunu açar. Rahmetli Erbakan hocanın kazandığı belediyelerin Refah Partisine iktidar yolunu açtığı hâlâ hafızalardadır. Refah belediyeciliği adeta çağımızın millete hizmet kervanı olarak, tekrar millete yansımasıydı.  Refah Belediyeciliği Ak Partinin örnek olarak alacağı derslerin belki de en başında gelir.  Buna mukabil Turgut Özal’ın Anavatan Partisi  ise, iktidarda olduğu halde belediyelerdeki yolsuzluklar ve adam kayırmacılıklar ayyuka çıktığı için bir anda belediyelerin tamamını  kaybedivermişti.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Beyin Belediyecilik anlayışıyla işe başlayan AK Parti belediyeleri, maalesef yavaş yavaş bu anlayıştan uzaklaşır gibi oldular. Halk arasında ve gazetelerde yer alan iddiaların üzerine gidilmesi babında yaptığımız uyarılara pek çok yerden olumlu yaklaşımlar geldi.

Hâlbuki ben eski bir siyasetçi ve gazeteci olarak AK Parti üst kadrolarının dikkatli olmalarına odaklanmış ve belediyeleri sıkı bir denetimden geçirmelerini sağlık vermiştim. ‘’Yani, uzun lâfın kısası, ben hazır elbise diken bir terzi konumundaydım. Elbiseleri diktim askılara astım. Herkes kendine uyanı aldıkları için, beni mi kastettin? Falanı mı kastettin? Haa ben anladım şunu kast ediyorsun” demeye başladılar. Çünkü hazır elbiseler kendilerine tıpa tıp uymuştu!

 AK Parti milletin sinesinden çıkmış ve hizmete odaklanmış bir partidir. Dolayısıyla AK Parti Belediyeleri de AK olmak zorundadır. Bazı küçük hesap sahipleri Ak kadrolara sızmış olabilir mühim olan bu tür hesap adamlarıyla, hasbileri ayırabilmektir. Yeni dönemde bu temizliğin ve ayıklamanın yapılacağı doğrultusunda sinyaller almaktayız. Çünkü hâlihazırdaki görüntü 2023 için pek ümitvar görünmüyor.

AK Partideki AKP’lilerin yeni oluşumculara göz kırptığı da gözlerden ırak tutulmamalıdır. Bu tip zararlı asalaklar giderayak yapacakları yamuk icraatların faturasının da samimi AK Parti Kadrolarına çıkacağının bilinciyle hareket etmektedirler. Dikkatli olunmalı ve şimdiden gizli gizli bavullarını toplayan bu yolcuların(!) bilinçli yanlışlar yapmalarına fırsat tanınmamalıdır.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:43
  1. Siyaset
  2. Hazreti Ömer
  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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