"AK Parti hizmet partisidir, slogan partisi değildir"

VAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti bir hizmet partisidir, slogan partisi değildir. Bazı partilerin slogan atmaktan başka yaptıkları bir şey yok ama sloganlarla toplumun sorunları çözülmüyor, sloganlarla bir ilerleme sağlamıyoruz. Bu kadar slogan yeter. Bizim slogana değil hizmete ihtiyacımız var." dedi.

Yılmaz, ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısının ardından AK Parti İl Başkanlığınca Tuşba ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen birlik yemeğine katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının kente hizmetin yanında gönüllere de girmesi gerektiğini, bu dönem üzerinde en fazla durdukları unsurlardan birinin de bu olduğunu söyledi.

Ergenekon ve Balyoz sürecinden başlayarak Gezi olayları, parti kapatma ve en son 15 Temmuz ihanetine varıncaya kadar bir sürü badireyle uğraşarak bu günlere geldiklerini, buna rağmen hizmet ürettiklerini vurgulayan Yılmaz, gelecek süreçte yaptıkları hizmetlerden daha fazlasını vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktardı.

- "Ben, diyen AK Parti davasını anlamamış demektir"

Yılmaz, AK Parti'nin bir dava, bir erdemliler hareketi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"AK Parti'de ben değil biz vardır. Ben, diyen AK Parti davasını, hareketini anlamamış demektir. AK Parti bu anlayışla daha güçlü şekilde yarınlara ulaşacak.AK Parti bir hizmet partisidir, slogan partisi değildir. Bazı partilerin slogan atmaktan başka yaptıkları bir şey yok ama sloganlarla toplumun sorunları çözülmüyor, sloganlarla bir ilerleme sağlamıyoruz. Bu kadar slogan yeter. Gitsinler başka yerde slogan atsınlar. Bizim slogana değil hizmete ihtiyacımız var. AK Parti hizmet anlayışını, merkezi idarede olduğu gibi yerel yönetimlerde de en iyi şekilde ortaya koyacak. Bunu gizlemeye çalışıyorlar ama milletimiz her şeyi görüyor. Hizmetleri halktan gizlemeyi başaramayacaklar. Karşımızda hizmetleri örtmeye çalışan bir grup var. Bilinçli şekilde içimizde fitne oluşsun diye çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Bunlara prim vermeyelim. Bugün, birlik beraberlik günüdür. Ortaklıkları öne koyma ve ortak hedefler çerçevesinde birleşme günüdür."

Seçimden sonra 3-4 yıl seçimsiz bir dönem yaşayacaklarını, o zaman oturup eksikliklerini tartışma ortamı bulacaklarını anlatan Yılmaz, hesap görmeleri seçimden sonraya erteleyerek hedefe ulaşmak için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, kazanabilmek için gece gündüz çalışacaklarını, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayarak adayların arkasında duracaklarını dile getirdi.

Huzur ve güven ortamının bölgede geçmişle kıyaslanmayacak kadar iyi durumda olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

"Sadece kamu yatırımlarıyla bir ilin, belediyenin kalkınması mümkün değil. Özel sektör yatırımları bu anlamda çok önemli. Güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz, huzurun olmadığı yerde temel hak ve özgürlükler kullanılamaz, huzur ve güvenin olmadığı yerde özel sektör yatırım yapmaz. Aksine sermayesini alır gider. Gençlerimiz iş bulamaz. Gençlerimizin iş bulmasına engel olanlar, bölgenin huzurunu bozanlardır. Huzur güven ortamı çok şükür daha iyi durumda. Özel sektör yatırımlarıyla atılım yapma zamanı. Böylece yerel kalkınmayı Van görmüş olacak. Merkezi idare ve yerel yönetim ele ele Vanlılar için daha iyi bir gelecek hazırlayacağız."

Yılmaz, Van'da elde edilecek başarının Türkiye'de yaşayan tüm kesimlerin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara, ülkeye diz çöktürmek isteyenlere en güzel cevap olacağını kaydetti.

Toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ile ilçe belediye başkan adayları ve davetliler katıldı.



