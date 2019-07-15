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AK Parti heyetinden Başkan Er ve Kaya’ya ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet, Hakkâri Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Hakkâri Güvenlik Korucuları Derneğine ziyarette bulundular.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
AK Parti heyetinden Başkan Er ve Kaya’ya ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet, Hakkâri Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Hakkâri Güvenlik Korucuları Derneğine ziyarette bulundular.


AK Parti Hakkâri İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki başkan yardımcıları, Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, il genel meclis üyeleri Nedim Yaşar ve Nazmi Adıyaman, belediye meclis üyeleri Lezgin Saraçoğlu ve Şaban Arslan, kanaat önderleri Timur Yoldaş, Geçitli Köyü Muhtarı Hamdullah Kaya, Ağaçdibi Köyü Korucubaşı Ahmet Adıyaman, Merkez Korucubaşı Ethem Zirek ile Hakkâri Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Hakkâri Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret etti. Hakkâri Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve Hakkâri Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Emrullah Kaya ve yönetim kurulları tarafından karşılanan Başkan Emrullah Gür, parti olarak her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:10
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