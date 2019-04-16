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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti heyetinden Başkan Ensari’ye ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi ziyaret ederek tebrik ettiler.

16 Nisan 2019 Salı 16:01
AK Parti heyetinden Başkan Ensari’ye ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi ziyaret ederek tebrik ettiler.


AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki partililerle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret ettiler. Belediye başkanlığı kapısında AK Parti heyetini karşılayan Şefik Ensari ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, daha sonra misafirleriyle makam odasına geçtiler. Abdulahat Arvas ve Kayhan Türkmenoğlu’ndan çiçek alan Başkan Ensari, “Çaldıran’da belediye başkanlığı hizmetinde bulunmak için bu makamdayım. Bu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkarak en güzel şekilde çalışma gayreti içerisinde olacağım. Burası beytülmaldir, milletin hakkı ve yeridir. Milletimize söz verdiğimiz gibi hükümetimiz ve milletvekillerimizin de desteğini arkamıza alarak hizmetleri tek tek yerine getireceğiz. Yapacağımız hizmetlerle model ve modern bir Çaldıran oluşturacağız. İlçemizde bulunan termal sularımızı değerlendirerek, kentin ısınmasına ve ekonomisine büyük ölçüde katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.


AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Van milletvekilleri ve hükümet olarak Çaldıran ilçesinde yapılması gereken her türlü hizmetin hayata geçirilmesi çabası içerisinde olduklarını belirtti. Arvas, “Attığımız her adımda Van’ımızın ve ilçelerimizin güzelleşmesi ve daha yaşanılabilir birer modern ve model yer olabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz özellikle çiftçilik ve hayvancılığın yoğun olduğu bir yerdir. Ülkemizde tarım arazilerinin genişletilmesi konusunda 100 milyon metrekare arazinin sulama projelerinin kullanılması kapsamında pilot bölge seçilen 9 ilimiz arasında Van da bulunmaktadır. Bu proje kapsamında 47 milyon adet olan küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona çıkarılması hedeflenerek, ülkemiz ve bölge ekonomisine büyük katma değer sağlaması planlanıyor” diye konuştu.


AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da, hükümetin desteğinin her zaman burada bulunan halkın yanında olduğunu belirterek, “Çaldıran’ımızın kalkınması için belediye başkanımızla birlikte her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Burada Çaldıran Belediye Başkanlığı hizmetini alan Şefik Ensari kardeşimiz, ilçede ciddi anlamda hizmetler yaparak istihdama büyük katkılar sunmuştur. Yaptığı hizmetlerle onlarca aileye aş ve iş sağlayan bu kardeşimizin ilçede çok büyük hizmetleri olacağına tüm kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.


AK Parti heyeti, tebrik ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:01
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