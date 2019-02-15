AK Parti heyeti Şire Pazarı esnafıyla bir araya geldi

31 Mart Yerel Seçimler kampanyası kapsamında çalışmalarına devam eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, çarşı merkezinde bulunan Şire Pazarı esnafını ziyaret etti

Şire Pazarındaki işyerlerini gezen AK Parti heyeti esnaflarla tek tek tokalaşarak hayırlı ve bol bereketli bir kazanç diledi. Başkan Dağtekin, “Bilindiği gibi 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Adıyaman teşkilatı olarak bütün kademeleriyle yürekten bir çalışma yaptık. Önümüzde ki 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine de aynı ruh ve yürekten bir çalışmaile çıtanın daha da yukarıya çıkarma arzusu iletüm kademelerimizle çalışmalarımıza azimle, şevkle devam ediyoruz. Teşkilat olarak bizim en temel özelliğimiz, birebire vatandaşımızın gönlüne dokunabilme becerisidir. Elbette siyasetteki beşeri planda, yegane gücümüzü milletten almaktayız. İl başkanı olarak bizim vazifemiz ise bu gücü harekete geçirmektir. Bu doğrultuda tam gün mesaisi ile Adıyaman’da esnaflarımıza, sivil toplum, örgütlerine, mahallelerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Resmi propaganda sürecimizin 19 Şubat itibariyle başlaması hasebi ile belki de vitrinde pek çıkmadık.Ancak bu süreçte de milletvekillerimiz,kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il ve ilçe teşkilatımız hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün küçük sanayi sitesindeki esnaflarımızın sorunlarını birebir dinleyerek çözüm yollarına dair verimli bir istişare gerçekleştirdik. , Bugün ise şire pazarındaki esnafların sorunlarını dinlemeye geldik.Belediye Başkan Adayımız Süleyman bey görüntüyü çok sevmeyen ama ince detayları önemseyen bir mizaca sahiptir” dedi. AK Parti Adayı Süleyman Kılınç,şire pazarı ile ilgili sorun ve talepleri can kulağı ile dinleyerek Şire Pazarı’nın tam entegre çalışması ve cazibe merkezi haline dönüştürmek, Adıyaman’ın marka değeri olan bu ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmak için girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Kılınç“Seçim kampanyamıza çok hızlı başladık. Esnaf ziyaretlerimizde vatandaşlarımızı çok heyecanlı gördük. İnşallah 31 Marttan sonra tüm esnaflarımıza canlılık getirecek çalışmalarımız olacaktır. Adıyaman’ın marka değerleri ürünlerinin satıldığı Şire Pazarı bizler için son derece önemlidir.Çarşı merkezinde yer alması büyük bir avantaj olmasına rağmen bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Örneğin park sorunu ve genişletme çalışmaları yapılabilir. Bununla ilgili projelerimizi kısa süre içerisinde açıklayacağız. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Şire Pazarı’nın daha rantabl olmasını sağlayacağız.Buradaki ürünlerimizi güçlü bir reklamla tanıtmamız, yerli ve yabancı turistleri buraya çekmemiz lazım. Adıyaman açık müze gibi bir yer. Şire pazarı müthiş bir değer buranın kıymetinin bilinmesi lazım. Halkımızın teveccühü ile inşallah belediye başkanı olmamız halinde esnafımızın daha iyi bir yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.