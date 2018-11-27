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AK Parti Hatay belediye başkan adayları 2019 | AK Parti Hatay ilçe belediye başkan aday listesi

AK Parti Hatay belediye başkan adayları 2019 da son dakika bugün açıklanacak. Peki AK Parti Hayat belediye başkan adayları 2019 kim? AK Parti Hatay ilçe belediye başkan aday listesi kimlerden oluştu? İşte ismi geçen 2019 AK Parti Hayat belediye başkan adayları isim listesi...

27 Kasım 2018 Salı 11:20
AK Parti Hatay belediye başkan adayları 2019 | AK Parti Hatay ilçe belediye başkan aday listesi

AK Parti Hatay belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıkladı. AK Parti’nin İBB adayının henüz tam olarak belli olmazken, AK Parti Hatay belediye başkan adayları 2019 da son dakika bugün açıklanacak. Peki AK Parti Hayat belediye başkan adayları 2019 kim? İşte ismi geçen 2019 AK Parti Hayat belediye başkan adayları isim listesi... 

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İbrahim Güler kimdir?

1976 Reyhanlı Doğumlu 1997 Gazi Üniversitesi, AnkaraTicaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 2017 Anadolu Uni. Adalet bölümü 1997-2005 Edirne, Ş.Urfa ve Hatay da öğretmenlik 2005 Güler Uls. Taş. Firma ortak ve müdürü 2012 AK PARTİ Antakya İlçe başkan yrd. 2012 IBC GÜLER Dış Tic. 2013 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Krl.Üyesi 2014 Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 2014 Hatay RORO Yön.Krl Başkanı (Ortadoğu Süveyş’in güneyine Ülke karayolu İhracat ve Lojistiğini bağlayan tek düzenli RORO hattıdır.) 2015 AK PARTİ Milletvekilliği aday adayı 2018 AK PARTİ Hatay İl Başkanı (Hala devam etmektedir.) Arapça iyi derecede ,İngilizce orta derece, Almanca orta derece Evli 5 Çocuk Babası

Hatay 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 35.72

CHP % 30.96

MHP % 14.64

HDP % 10.83

İYİ Parti % 6.60

SP %  0.92

AK Parti Hatay Milletvekilleri

Hacı Bayram Türkoğlu

Hüseyin Yayman 

Abdülkadir Özel 

Hüseyin Şanverdi 

CHP Hatay Milletvekilleri

Mehmet Güzelmansur

Suzan Şahin 

Serkan Topal 

İsmet Tokdemir 

MHP Hatay Milletvekilleri

Lütfi Kaşıkçı 

İbrahim Gül 

HDP Hatay Milletvekili

Barış Atay Mengüllüoğlu

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:20
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Eskişehir
  4. Edirne
  5. Diyarbakır
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Hatay belediye başkan adayları 2019
  9. Hayat büyükşehir belediye başkan adayları 2019
  10. Hatay büyükşehir belediye başkan aday adayları
  11. Hayat belediye başkan adayları 2019
  12. Antakya belediye başkan adayları

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