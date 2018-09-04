Görevden alınacak AK Parti belediye başkanları kim? Kriterler belirlendi uymayan gidici

AK Parti yerel seçim çalışmalarına start verdi. Yerel seçimlerde AK Parti’den belediye başkan aday adaylık başvuruları 3 Eylül itibariyle başladı. AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, genel merkezin uyarılarını dinlemeyen belediye başkanlarının seçimleri beklemeksizin görevden alınacağını duyurdu. Peki AK Parti’de belediye başkanları hangi durumlarda görevden alınacak?

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler öncesi açıklanacak kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti yerel seçimler öncesi prensiplerini belirleyeceğini ifade eden Özhaseki, “Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz. Genel merkezin uyarılarını dinlemeyen gidecek.” Açıklamasında bulundu.

BELEDİYE BAŞKANLARI İLK ÖNCE UYARILACAK

Mehmet Özhaseki yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Belediye başkan adayı olarak belirlediğimiz isimler için seçimlerden önce Cumhurbaşkanı manifesto yayınlayacak. Örneğin bu metinde, ‘Yeşil alanlarda katliam olmayacak’, ‘Bir ilçe belediye başkanı ilçesinde eskortla dolaşamayacak’ denilecek. Prensiplerimizi belirleyeceğiz. Belediyeler için partinin denetimi bu olacak. Başkan, istişare ederek çalışacak. Bu metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracağız.

PRENSİPLERE UYMAYAN BAŞKANLAR GİDECEK

Buna rağmen bir şey değişmiyorsa, görevinin bitmesine bir yıl da olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz. Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz. Genel merkezin uyarılarını dinlemeyen gidecek. Seçmen de bunu bilecek. Bazı konularda kanuni önlem alacağız. Ama her şey kanunlara yazılmıyor. Seçim öncesi bu kuralları açıklayacağız ve herkesin de buna uymasını bekleyeceğiz.”

BELEDİYE BAŞKANLARI İSTİFA ETMİŞLERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Şahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver AK Parti Belediye başkanlıklarından istifa etmişlerdi.