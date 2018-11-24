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AK Parti Hakkari belediye başkan adayları 2019 Hakkari AK Parti belediye başkan adayı kim?

AK Parti Hakkari belediye başkan adayları 2019, AK Parti Hakkari belediye başkan adayları, AK Parti Hakkari belediye listesi, AK Parti Hakkari belediye başkanları son dakika belli oldu mu? Türkiye 2019 yerel seçimler için geri sayım devam ederken, AK Parti 2019 belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Hakkari belediye başkan adayları merak ediliyor. Hakkari AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? 2019 Hakkari AK Parti belediye başkan adayları listesinde son durum...

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:22
AK Parti Hakkari belediye başkan adayları 2019 Hakkari AK Parti belediye başkan adayı kim?

AK Parti Hakkari belediye başkan adayları 2019, AK Parti Hakkari belediye başkan adayları, AK Parti Hakkari belediye listesi, AK Parti Hakkari belediye başkanları son dakika belli oldu mu? Türkiye 2019 yerel seçimler için geri sayım devam ederken, AK Parti 2019 belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Hakkari belediye başkan adayları merak ediliyor. Hakkari AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? 2019 Hakkari AK Parti belediye başkan adayları listesinde son durum...

Hakkari belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

AK Parti Hakkari belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti Hakkari belediye başkan adayıCüneyt Epcim olduğu öne sürüldü. Cüneyt Epcim Hakkari Vali yardımcısı olarak görev yapmakta.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? 

Hakkari 2014 yerel seçim sonuçları

Hakkari 24 Haziran genel seçim sonuçları

HDP: % 71.62

AK Parti: % 19.09

MHP: % 3.56

CHP: % 3.20

İYİ Parti: % 1.22

SP: % 0.53

HDP Hakkari Milletvekilleri

Leyla Güven

Sait Dede

Özgür Zeydanoğlu

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:22
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
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