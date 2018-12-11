AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Gümüşhane belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Kelkit belediye başkan adayı, AK Parti Şiran belediye başkan adayı, AK Parti Kürtün belediye başkan adayı, Köse AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Tortul belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Gümüşhane ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Gümüşhane AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Çanakkale’den Ayhan Gider, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Gümüşhane belediye başkan adayı da var. AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Ercan Çimen oldu. AK Parti'nin Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.





2014 Gümüşhane Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Ercan Çimen % 57.5

MHP adayı Mustafa Canlı % 36.3

CHP adayı Cem Köksal % 3.6

Kelkit belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 26

CHP % 20

Köse belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Kürtün belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MH % 46

Şiran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Torul belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

MHP % 47

24 Haziran Gümüşhane genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 77.07

Muharrem İnce: Yüzde 12.82

Meral Akşener: Yüzde 8.02

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.61

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.33

Doğu Perinçek: Yüzde 0.14

Gümüşhane 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 77.96

Millet İttifakı: Yüzde 20.7

AK Parti: Yüzde 57.02

MHP: Yüzde 20.94

İYİ Parti: Yüzde 11.56

CHP: Yüzde 7.13

SP: Yüzde 2.01

HDP: Yüzde 0.83

24 Haziran seçimleri AK Parti Gümüşhane Milletvekili listesi:

Hacı Osman Akgül

Cihan Pektaş