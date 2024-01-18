AK Parti Gümüşhane Belediyesi Başkan adayı yeniden Ercan Çimen

Ercan Çimen, 1966’da Gümüşhane’de doğdu.

İlk ve ortaöğretimini de aynı ilde tamamladıktan sonra “Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” iktisat bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak ticari hayata atılan Çimen, kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli adımlar attı.

Ailesi üç kuşaktır ticaretle uğraşan Ercan Çimen, gerek Gümüşhane’de gerekse ülke genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla 500’den fazla kişiye istihdam sunuyor.

Ayrıca çeşitli Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak faaliyetlerde bulunan Çimen, sosyo-kültürel etkinliklere sağlamış olduğu maddi ve manevi destekler ile şehrin sosyal hayatının gelişimine önemli katkılarda bulundu.

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Bu çerçevede, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, İş Adamları derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Siyasi hayatı

Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi. 2009'da yapılan seçimleri kazanamayan Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.

Çimen, 26 Kasım 2013 tarihinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanı görevinden ayrılarak seçimleri kazandı ve Gümüşhane Belediye Başkanı oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ikinci kez Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Çimen, evli ve iki çocuk babası.