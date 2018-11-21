AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti Gümüşhane adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. AK Parti 2019 yerel seçim başvurularını sonlandırdı. AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki AK Parti Konya adayı kim? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı kimi gösterecek? İşte AK Parti Gümüşhane belediye başkan aday isimleri…

AK Parti Gümüşhane'de yerel seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? Sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçim 2019 için aday adaylık başvuruların rekor seviyeye ulaştığı AK Parti’de aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından AK Parti belediye başkan adayları 2019 isimlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye’yi aralıksız 17 yıldır yöneten AK Parti, 2019 yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etmek istiyor. AK Parti’nin en büyük başarısı büyükşehirlerde olması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehir adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Gümüşhane'de var. AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayının mevcut belediye başkanı Ercan Çimen'i aday göstermesi bekleniyor.





2014 Gümüşhane Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Ercan Çimen % 57.5

MHP adayı Mustafa Canlı % 36.3

CHPadayı Cem Köksal % 3.6

24 Haziran Gümüşhane genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 77.07

Muharrem İnce: Yüzde 12.82

Meral Akşener: Yüzde 8.02

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.61

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.33

Doğu Perinçek: Yüzde 0.14

Gümüşhane 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 77.96

Millet İttifakı: Yüzde 20.7

AK Parti: Yüzde 57.02

MHP: Yüzde 20.94

İYİ Parti: Yüzde 11.56

CHP: Yüzde 7.13

SP: Yüzde 2.01

HDP: Yüzde 0.83

24 Haziran seçimleri AK Parti Gümüşhane Milletvekili listesi:

Hacı Osman Akgül

Cihan Pektaş

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