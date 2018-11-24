AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? Gümüşhane AK Parti adayları 2019 listesi

Gümüşhane AK Parti belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu?

Gümüşhane belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Son tv. AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Ercan Çimen olduğu öne sürüldü. Ercan Çimen mevcut AK Parti Gümüşhane Belediye başkanı olarak görev yapmakta.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti adayları açıklandı

Gümüşhane 2014 yerel seçim sonuçları

GÜMÜŞHANE MERKEZ

AK PARTİ: 12.197 (Ercan Çimen)

MHP : 7526

CHP : 793

ArzularKabaköy: AK Parti (Necati Uçan)

KELKİT

AK PARTİ : 3373 (Ünal Yılmaz)

MHP : 1823

CHP : 1390

Öbektaş: MHP (Yemen Demir)

Gümüşgöze: SP (Hasan Aksel)

Ünlüpınar: AK Parti (Aziz Nas)

Deredolu: AK Parti (Ahmet Genel)

Söğütlü: AK Parti (Hasan Türkel)

ŞİRAN

AK PARTİ : 1992 (Yavuz Altıparmak)

MHP : 1859

Yeşilbük: MHP (Ziya Yılmaz)

KÜRTÜN

AK PARTİ: 1351 (Ahmet Kanat)

MHP : 1222

CHP : 17

Özkürtün: AK Parti (Aynur Zorlu Kaya)

KÖSE

AK PARTİ: 931 (Şerif Aygün)

MHP 884

TORUL

AK PARTİ : 1228 (Nidai Köroğlu)

MHP : 1224

Gümüşhane 2015 genel seçim sonuçları

Gümüşhane 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 77.07

Muharrem İnce: Yüzde 12.82

Meral Akşener: Yüzde 8.02

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.61

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.33

Doğu Perinçek: Yüzde 0.14

Gümüşhane 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 77.96

Millet İttifakı: Yüzde 20.7

AK Parti: Yüzde 57.02

MHP: Yüzde 20.94

İYİ Parti: Yüzde 11.56

CHP: Yüzde 7.13

SP: Yüzde 2.01

HDP: Yüzde 0.83

AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri

Hacı Osman Akgül

Cihan Pektaş