AK Parti Grupbaşkanvekili kim oldu? AK Parti Meclis Başkanvekili kim olacak?

24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti yeni döneme ilişkin yönetim kadrosunu seçiyor. AK Parti Grup Başkanvekili için Nacı Bostancı, Meclis Başkanvekiliği için ise Mustafa Şentop olacak.

NACİ BOSTANCI KİMDİR?

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde sürdüren Şentop, Hukuk Fakültesin'i bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı 1993 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik zamanlarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü.

4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. ve 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.