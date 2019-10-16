AK Parti Meclis Toplantısı'nda 'Gündoğdu Marşı' okundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti Meclis Toplantısı'ndaBaşkomutanlık Meydan Savaşı (Büyük Taarruz) sonrasında yazılan 'Gündoğdu Marşı' okundu. Erdoğan da konuşmasına bir süre ara verip marşı dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yaparken mecliste bir grup tarafından Gündoğdu Marşı okundu. Gündoğdu Marşı, Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde gerçekleşen AK Parti Meclis Toplantısı'na damga vurdu. Erdoğan, marş okunduğu esnada konuşmasına kısa bir süre ara verip marşı dinledi. Öte yandan grup konuşması esnasında marşın söylenmesi sosyal medyada çok kısa sürede gündem oldu. İşte Gündoğdu Marşı Sözleri: "Gün doğdu, hep uyandık, Siperlere dayandık İstiklalin uğruna da, Al kanlara boyandık. Sandılar Türk uyudu, Ata cenge buyurdu, Türkün asker olduğunu, Dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, Aşık eder herkesi Üstümüzden eksilmesin Al bayrağın gölgesi." Gündoğdu marşı ne zaman yazıldı? 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı (Büyük Taarruz), 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk Ordusu'nun kesin zaferi ile sonuçlanır. Afyon – Kütahya hattından İzmir'e doğru ilerleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'i geri alarak 3 yıldan uzun süre işgal altında kalan topraklarımızı geri alır. Büyük Taarruz sonrasında Gündoğdu Marşı, Türk insanının vatan uğruna canını seve seve feda etmesini anlatmak için yazılmıştır.

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