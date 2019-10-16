0553 313 94 23

AK Parti Meclis Toplantısı'nda 'Gündoğdu Marşı' okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti Meclis Toplantısı'ndaBaşkomutanlık Meydan Savaşı (Büyük Taarruz) sonrasında yazılan 'Gündoğdu Marşı' okundu. Erdoğan da konuşmasına bir süre ara verip marşı dinledi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yaparken mecliste bir grup tarafından Gündoğdu Marşı okundu. Gündoğdu Marşı, Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde gerçekleşen AK Parti Meclis Toplantısı'na damga vurdu. Erdoğan, marş okunduğu esnada konuşmasına kısa bir süre ara verip marşı dinledi.

Öte yandan grup konuşması esnasında marşın söylenmesi sosyal medyada çok kısa sürede gündem oldu.

İşte Gündoğdu Marşı Sözleri:

"Gün doğdu, hep uyandık,

Siperlere dayandık

İstiklalin uğruna da,

Al kanlara boyandık.

Sandılar Türk uyudu,

Ata cenge buyurdu,

Türkün asker olduğunu,

Dünyalara duyurdu.

Ülkemiz Türk ülkesi,

Aşık eder herkesi

Üstümüzden eksilmesin

Al bayrağın gölgesi."

Gündoğdu marşı ne zaman yazıldı?

26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı (Büyük Taarruz), 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk Ordusu'nun kesin zaferi ile sonuçlanır. Afyon – Kütahya hattından İzmir'e doğru ilerleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'i geri alarak 3 yıldan uzun süre işgal altında kalan topraklarımızı geri alır.

Büyük Taarruz sonrasında Gündoğdu Marşı, Türk insanının vatan uğruna canını seve seve feda etmesini anlatmak için yazılmıştır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:58
  1. Ordu
  2. Kütahya
  3. İzmir
  4. Afyon
  5. Gündoğdu marşı
  6. Gündoğdu marşı nedir
  7. Gündoğdu marşı ne zaman yazıldı
  8. ak parti
  9. grup toplantısı
  10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY ile Bodrum'a nasıl gidilir?
    1. THY ile Bodrum'a nasıl gidilir?
    2. Batı medyasından algı operasyonuna tam..
    3. Abdullah Kaya kimdir? Abdullah Kaya..
    4. Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı!..
    5. Adnan Zengin kimdir? Adnan Zengin Türk..
    6. Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli..
    7. Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1..
    8. Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı THK’ya..
    9. Süper Lig'de 8. hafta maçlarının..
    10. Halkbank'tan ABD'de başlatılan yargı..
    11. AB liderleri Brüksel'de toplanacak
    12. Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması
    13. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    14. AK Parti Grup Toplantısı'na damga..
    15. Engelli milli okçu Murat Turan'dan..
    16. Yüzlerce Fanatik Yahudi'den Mescid-i..
    17. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Çebi:..
    18. Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci..
    19. 'Hızır' 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş..
    20. Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı..
    21. Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle..
    22. Terör destekçilerini üzen görüntüler!..
    23. Kruvaze perde nasıl yıkanır?
    24. ABD medyasını çıldırtan resim!
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ABD..
    26. Galatasaray'da Falcao sıkıntısı devam..
    27. Rusya'dan dikkat çeken Barış Pınarı..
    28. Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi!
    29. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak..
    30. Askeri üs yakınlarında roket bulundu
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."