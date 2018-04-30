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AK Parti grup toplantısı Perşembe gününe alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararının alınacağı AK Parti grup toplantısı perşembe günü gerçekleştirilecek.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:27
AK Parti grup toplantısı Perşembe gününe alındı!

TBMM AK Parti Grubu'ndan milletvekillerine az önce önemli bir uyarı yapıldı. AK Partili vekillere gönderilen yazıda şöyle denildi: "Anayasa'nın 101. ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 8. maddeleri gereğince 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde grubumuzca gösterilecek cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi amacıyla 3 Mayıs Perşembe saat 11.00'de yapılacak kapalı grup toplantımızda hazır bulunmanız önemle rica olunur."

AK Partili vekillere gönderilen bir diğer duyuruda ise TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta çarşamba ve perşembe günleri "yeni üniversiteler kurulmasını öngören yasa tasarının" görüşmelerinin yapılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:27
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