AK Parti Grup Toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.

İstanbul'da 23 Haziran'da gerçekleşecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini hatırlatan Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile belediye başkanlarının tümünün seferberlik ilan ettiğini, İstanbul'da hemşehrileri ve yakınlarını aradıklarını, milletvekillerinin kendi illerinde İstanbul'da oturanları seçim bölgesine nasıl taşırızın gayreti içerisine olduğunu söyledi.

Birilerinin de farklı çalışmaların içine girmek suretiyle kendileri de belli gayretler göstererek, bu güçlü yapıyı zayıflatmanın gayreti içinde olduklarını kaydeden Erdoğan, "Şunu çok iyi bilmemiz lazım; bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler, geçmişte de bu tür yollara başvurdular. Hatta bazıları, grup kurabilecek noktaya bile geldiler ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti. Siyaset sahnesinden de silinip gittiler. Onun dışında yine aynı şekilde olanlar... Şu anda ana muhalefetin başındaki zatın önünde eğilenler, bunları görüyoruz. Nereden nereye? Kişilik, şahsiyet çok önemli bir şey. Bir insan, hele hele Müslüman eşrefi mahluk olarak, o yaratılmışların en şereflisi olma şanına layık olmalıdır, bunu korumalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "AK Parti'nin her milletvekili, teşkilat mensubu bilinçle hareket ediyor"

Yollarına aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karşımızda, AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden, Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır. Bunu da bilmenizi isterim. AK Parti'nin her milletvekili, teşkilat mensubu, belediye başkanı bu bilinçle dirayetle sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, hareket etmek zorundadır. Yaptığımız her yanlışın, gösterdiğimiz her zafiyetin, giriştiğimiz her bencil hesabın bedelinin koskoca bir milletin, davanın, tarihin kaderini etkileyeceğini asla unutmamalıyız. Hiç kimsenin bilerek ve isteyerek böyle bir vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Tabii insanın olduğu her yerde elbette yanlış da olur eksik de olur. Önemli olan bunların hasbi bir anlayışla, fedakarlıkla ve çok çalışmayla düzeltilmesidir. İşte bunun için biz istişare yolunu, sadece kendi içimizde değil, milletimizle de hep açık tuttuk, hep işlettik.

Milletin sesine kulak tıkayanlar, hele hele millete kulak vermek yerine onu istiskale yeltenenler, bu partinin mensubu olamazlar. Milleti muhatap almayanı biz de muhatap almayız. Elbette her talebi, her beklentiyi yerine getirmek mümkün değildir. Yapılabilecekler zaten yapılır. Şayet, yapılabilecek bir şey yoksa izah edilir, insanların gönlü alınır ancak biliyorsunuz biz tebliğle mükellefiz, ikna ile değil. O, Rabbimizin yedinde olan bir şeydir. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Bizim siyaset anlayışımız budur."

- "Bırakacağımız en önemli miras bu olacaktır"

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir süreç olduğunu ifade eden Erdoğan, bu sürelerin, eksikleri tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir ses ve solukla anlayışla yepyeni bir vizyonla Türkiye'yi 2023'e taşımaya yeterli olacağını söyledi.

Ekonomiyi güçlendirerek, sınırların güvenliğini sağlama alarak, yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı artırarak hedeflerine ulaşacaklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'yi demokrasisi ve ekonomisiyle dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Bizden sonraki nesillere, 2023 ve 2053 hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için bırakacağımız en önemli miras bu olacaktır." diye konuştu.

- "Gerçeklere gözümüzü kapatamayız"

Toplantının yapılmasına vesile olan asıl konuya geldiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşin teknik boyutunu ağırlıklı olarak Savunma Bakanım yapacak. Ben işin sadece siyasi boyutu itibarıyla bakışı dillendirmek istiyorum. Askerlikte aslında biz, devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini biz devreye aldık. Günümüz dünyasında askerlik görevi gerçekten çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Askeri alandaki operasyonel faaliyetler ve araç gereç kullanımı için verilen eğitimlerin maliyeti bu işin yükümlüler eliyle yapılmasını verimsiz ve anlamsız hale getirmiştir. Ayrıca kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliklerini sağlamak da zorlaşmaktadır.

Nitekim Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Bunu konuşmuştuk. Hep beraber konuştuk bunları, tartıştık. Bununla birlikte ülkemizin artan nüfusu sebebiyle askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmaların yaşandığı ortadadır. Zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamalarının amaçlarından biri de bu yığılmayı ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizin gerek eğitim gerek iş hayatlarında kariyer planlarının, onları giderek daha ileri yaşlarda askere gitmeye zorlaması da bir başka önemli husustur. Gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Ben, genelkurmay başkanı değilim. Bize Anayasanın hükmü gereği 'Başkomutan' diyorlar ama genelkurmay başkanlarımızın birçoğuyla çalıştım. Onların altındaki kuvvet komutanlarının birçoğuyla çalıştım. Birçok bilgiyi onlardan alma şansını yakaladım."

- "Hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bunları dinleyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Şayet ortada yükümlü askerlik uygulamasıyla ilgili birtakım sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa bunlara çözüm üretmek, siyasetçiler ve ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir. Halen Meclis gündeminde bulunan yeni askerlik düzenlemesi işte bu anlayışla ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Kanun hazırlığı, personel planlamaları, yeni askerlik sisteminin getireceği sonuçlar, terhis olacak yükümlü sayısı, bunların yürüttükleri görevlerin nasıl idame ve ikame edileceği gibi konuların hepsinin dikkate alınarak yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er, erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz, muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir. Yükümlüler daha çok kıta görevlerinde, geri hizmetlerde değerlendiriliyor. Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak. Kalanları görevlerine devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle ne ülkemiz sınırları içinde ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın detaylı bilgileri vereceğini belirten Erdoğan, bu düzenlemenin bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracağını, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlandığını aktardı.

Tarih kitaplarında Türk milleti için "asker millet", "ordu millet" tanımları yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Böyle bir milletin evlatlarının askerlikle ilişkisini tümüyle kesmek düşünülemez." dedi.

Erdoğan, yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkesin bir aylık temel eğitimden geçeceğini belirterek, yükümlü olarak kıtaya gelenlerin ise temel eğitimleriyle birlikte toplamda 6 ay askerlik yapacağını söyledi.

Muvazzaf kadrolara geçişlerin de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacağını açıklayan Erdoğan, yedek subaylık ve iki yıllık yüksek okul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamalarının da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkan olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sistemle Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur." ifadesini kullandı.

Bu düzenlemelerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda dünyanın en güçlü ordusu diye anılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, kusura bakmayın da bir güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi? Bunları, biz her an birlikte yaşıyoruz, birlikte müzakere ediyoruz, tartışıyoruz ve her ay Milli Güvenlik Kurulu toplantılarımızı yapıyoruz. Oralarda da bunlar gündemde... Bunları konuşuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi?" diye sordu.

Erdoğan, millete bir çağrı yaparak tüm siyasetçilerin seçim döneminde verdikleri sözlerin takipçisi olmasını isteyerek, "Çünkü bazı siyasetçiler, kendi deyimleriyle seçim döneminde atıp tutuyorlar. Sonra da verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmeden başka işlere yöneliyorlar. Özellikle bu yeni askerlik sisteminin ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacağını ve beklentilerin çok ciddi bir boyutunu da Allah'ın izniyle çözeceğine inanıyorum." diye konuştu.

(Sürecek)