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Turan: HDP'nin sicili kabarık!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "(Erbil’de Türk diplomata silahlı saldırı) Siyasetçi sorumluluğuyla çıkıp terör örgütünü ve bu alçak teröristi net bir şekilde isim vererek kınamalıdırlar ancak ne yazık ki HDP’nin bu konudaki sicili oldukça kabarık."

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
Turan: HDP'nin sicili kabarık!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Irak'ın Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili, "Siyasetçi sorumluluğuyla çıkıp terör örgütünü ve bu alçak teröristi net bir şekilde isim vererek kınamalıdırlar ancak ne yazık ki HDP’nin bu konudaki sicili oldukça kabarık." dedi.

Turan, Erbil'de Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan Mazlum Dağ'ın, 13 kardeşinden birinin HDPDiyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğunun öğrenilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Siyasetçilerin sorumluluğu daha fazladır"

Suç ve cezada şahsiliğin, hukukun temel ilkelerinden olduğunu söyleyen Turan, "Elbette hiç kimseyi kardeşinin işlediği suçtan dolayı mahkum edemeyiz ancak siyasetçilerin sorumluluğu daha fazladır." diye konuştu.

Siyasetçilerin, bu tür durumlar karşısında ilkeli davranmak zorunda olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"HDP’nin ve söz konusu vekilin bu durum karşısında nasıl bir tavır takınacağını hep beraber göreceğiz. Siyasetçi sorumluluğuyla çıkıp terör örgütünü ve bu alçak teröristi net bir şekilde isim vererek kınamalıdırlar ancak ne yazık ki HDP’nin bu konudaki sicili oldukça kabarık. Söz konusu PKK olduğu zaman teröre arka çıkıyorlar, terör örgütünün savunuculuğunu yapıyorlar. HDP, bu hain saldırıyı düzenleyen PKK’yı ve söz konusu teröristi açık bir şekilde kınamadıkça terör örgütünün siyasi kolu gibi algılanmaya ve bu konuda sicili bozuk olarak kalmaya devam edecektir."

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  2. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu
  3. Hdp
  4. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ
  5. Türk Başkonsolosluk görevlisi
  6. AK Parti

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