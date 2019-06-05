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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki’de hemşehrileriyle bayramlaştı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde hemşehrileriyle bayramlaştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:49
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki’de hemşehrileriyle bayramlaştı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde hemşehrileriyle bayramlaştı.


Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda gerçekleşen programa Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, parti mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale için yeni turizm yatırımlarını hatırlatarak sözlerine başlayan Turan, "Askeri yasayı meclisin önüne getirdik. Sadece eğitimini alıp cepheye giden asker değil, kalıp da parasıyla uzman asker olma imkanı getirdik. Uzlaşı sağlanamadığından dolayı görüşmeler bayram sonrasında yeniden görüşülecek" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin S-400 füze alımına da değinen Turan, 1 saatte 18 bin kilometre hızda, 400 kilometre menzilli, 185 kilometre irtifaya sahip teknolojinin ülke savunması için ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Milletvekili Turan ayrıca NATO üyesi olarak istenilenin verilmemesi durumunda Türkiye’nin her koşulda alternatifi olduğuna dikkat çekti. Turan, F-35 savaş uçaklarının alımı konusunda yaşanan polemiğe ilişkin durumun olumlu sonuçlanacağı kanaatini bildirdi.



"En yaşanabilir kent Çanakkale seçildi"


Dünyanın önemli dergilerinden olan Forbes’in Çanakkale’yi Türkiye’de en yaşanabilir kenti seçtiğini hatırlatan Turan, "Hepiniz 10 gün önce kadar okumuşsunuzdur. Dünyanın önemli dergileri arasında Forbes denilen bir dergi var. Bu derginin birçok dünya ülkesinde çalışmaları var. Somut kriterlere göre puanlama yapıyor. Türkiye’de en yaşanabilir kent Çanakkale seçildi. Sağlık, ulaşım, eğitim gibi birçok kriteri var. Ayrıca kişi başına en çok yatırımı alan il Çanakkale olduğu için birinci seçiliyor. Bu çok kıymetli bir iş" diye konuştu.



“Sizin ’T.C.’ olan muhabbetinizin milyon katı bizde var"


Lapseki Belediye Meclis Toplantısında gündeme ek olarak hizmet binasının tabelasına ’T.C.’ ibaresi konulmasıyla ilgili verilen önergeye ilişkin Turan, "Askerimiz şuanda Kuzey Irak’ta operasyonda. Siz hiç bununla alakalı olarak muhalefetten bir söz duydunuz mu? Saçma sapan işlerle gündemi meşgul etmeyin. Bizim ’T.C.’ ibaresiyle asla bir sorunumuz olmadı ve olamaz. Bizim Cumhurbaşkanlığımızda, İçişleri Bakanlığımızda, hepsinde bu ibare var. Sizin ’T.C.’ olan muhabbetinizin milyon katı bizde var. Hangi dönemde bu kadar terörle mücadele edildi? Biz iş yapmak istiyoruz ve işimize bakacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:49
  1. doğa

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