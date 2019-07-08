AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmı
08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
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