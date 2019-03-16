Akbaşoğlu: Ömer Arısoy’un sonuna kadar yanındayız

Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşma programında AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy için destek isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Hükumetimiz de, bakanlarımız da Ömer Arısoy’un sonuna kadar yanındadır” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruşlarının yönetici ve temsilcileriyle buluştu. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, AK Parti İl yönetim kurulu üyesi Sümeyye Esenyel ve yüzlerce davetli katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuşmasında Zeytinburnu’nun çok şanslı olduğuna vurgu yaparak AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy’u ve bulunduğu görevleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ömer Arısoy’u Zeytinburnu’na emanet ettiğini ifade eden Akbaşoğlu, “Gelin, şu iki haftayı iyi değerlendirelim. Zeytinburnu’na bütün güzellikleri Cenab-ı hak vermiş. Deniz var. Yeşil var. Medeniyet var. Güzel bir başkan adayımız da var. Artık Allah’ın izniyle daha ileri noktalara doğru yelken açmanın vaktidir. Bütün arkadaşlar olarak hükumetimiz de, bakanlarımız da Ömer Arısoy’un sonuna kadar yanındadır” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy için destek istedi.

“Önümüzdeki dönemde kent konseyini müracaat edeceğimiz bir organ olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz”

Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerine hitap eden belediye başkan adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Türkiye’de 19. Genel Kurulunu yapan tek kent konseyidir. Şimdi birileri başka adlar altında bir şeyler söylüyor. Biz bunu 15 yıl önce yaptık. Müessese haline getirdik. Zeytinburnu Belediyesi ve belediye meclisi ile irtibatını sağladık. Düzenli olarak bu kent konseyi toplanıyor. Orada konular müzakere ediliyor. Kent konseyi kendi içinden bir yönetme kurulu seçiyor. İnşallah önümüzdeki seçim döneminden sonra yeniden seçilecek. Burayı daha müesses hale getireceğiz. Bu istişare prosedürümüzün kurumlaşmış hali kent konseyidir. İnşallah önümüzdeki dönemde kent konseyini daha aktif olarak, gerçekten müracaat edeceğimiz bir organ olarak, değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.