AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağla

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