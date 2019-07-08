AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışına çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getiril

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