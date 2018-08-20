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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan sert çıktı: Daha çok kuduracaklar!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bize şantajla, tehditle istikamet gösterenlere liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Daha çok kuduracaklar, daha çok çileden çıkacaklar, milletimize daha çok saldıracaklar. Neden? Artık eski güçlerini, kudretlerini kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:14
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan sert çıktı: Daha çok kuduracaklar!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Bize şantajla, tehditle istikamet gösterenlere liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek 'durmak yok yola devam' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin Denizli il Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşmaya katılan Özkan, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bugüne zafer üzerine zafer kazanarak, milletin teveccühüyle millete hizmetkar olduğunu belirtti.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Özkan, "İşte bu duyguların doyasıya yaşandığı Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Kurban, yaklaşmak demektir. Hakka ve onun emirlerine, dünyanın bütün nimetlerini elinin tersiyle iterek, yaklaşmayı ifade eder. İnşallah bu birlik ve beraberliği, bu milli ve manevi günlerimizde en güzel şekilde yaşayarak gelecekle ilgili umudumuzu, heyecanımızı ve mücadele azmimizi, kararlılığımızı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK KUDURACAKLAR'

Özkan, AK Parti'nin ağustos ayında kurulduğunu, bu ayın zaferler ayı niteliği taşıdığını kaydederek, Malazgirt Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu ayda kazanıldığını hatırlattı. Düşmanın çok olduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Bize şantajla, tehditle istikamet gösterenlere liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Daha çok kuduracaklar, daha çok çileden çıkacaklar, milletimize daha çok saldıracaklar. Neden? Artık eski güçlerini, kudretlerini kaybediyorlar. Hamdolsun. Ortadoğu'daki o akıttıkları kan ve göz yaşını artık akıtamayacaklar. Çünkü bu millet, gönül coğrafyamızın ve bütün insanlığın çadır direğidir. İnşallah bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:14
  1. Denizli
  2. Cahit Özkan
  3. AK Parti

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