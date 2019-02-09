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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

"31 Mart, Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın şanlı zaferiyle sonuçlanacak. Bu zafer, aziz hemşehrilerimizin, milletimizin zaferi olacak"

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:53
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinin Cumhur İttifakı'nın şanlı zaferiyle sonuçlanacağını söyledi.

Özkan, Merkezefendi Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı Muhammet Subaşıoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu seçimin başka bir seçim olduğunu belirtti.

Orta Asya steplerinden çıkıp geçtiği bütün coğrafyalarda ardından çil çil kubbeler serpen, dünyanın dört bir tarafında adaletin, barışın, refahın ve medeniyet değerlerinin temsilcisi olan Cumhur İttifakı olarak çıkılan bu yolda, aziz millet adına zaferler yazma vakti olduğunu dile getiren Özkan, şunları söyledi:

"Aşkımız, derdimiz millet aşkıdır, memleket sevdamızdır. Bu aziz millete sırtımızı dayadık, bu aziz milletin medeniyet değerlerinden güç kuvvet alarak yola çıktık. Aziz milletimizin değerleri ile yola çıktıktan sonra bize zeval yok, bize mahcubiyet yaşamak yok. Bizler gücümüzü milletten alıyoruz, sırtımızı millete dayıyoruz. Onun için 31 Mart Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın şanlı zaferiyle sonuçlanacak. Bu zafer, aziz hemşehrilerimizin, milletimizin zaferi olacak."

- "Bizim derdimiz hizmet belediyeciliği"

Gece gündüz dur demeden çalışacaklarını vurgulayan Özkan, "İnanıyorum ki aramızda CHP'ye gönül vermiş hemşehrilerimiz var. CHP'ye gönül vermiş hemşehrilerimizin de derdi millet derdi olduğunu biliyor, kalbi memleket aşkıyla yandığını biliyoruz. Bütün CHP'ye gönül vermiş hemşehrimize ulaşacağız. Onun için Cumhur İttifakı'nın aşkını sevdasını onlara da anlatacağız, milletimizin aydınlık yarınlarına ilişkin hayallerini anlatacağız. Onlar da Allah'ın izni ile bu harmanın daneleri olacak. İYİ Parti'ye oy veren hemşehrilerimize de ulaşacağız." diye konuştu.

Özkan, kuru siyasi tartışmalardan gelmediklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz hizmet derdidir, hizmet mücadelesidir. 1994'te milletin adamı, reis-i cumhurumuz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan millet için bir hayal kurdu. Çöple çamurla mücadeleye başladı. 'Yerim dar.' demedi, 'İmkansızlık var.' demedi. Biz milletten gücümüzü aldıktan sonra Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. 94'teki bu hizmet ateşi, hizmet meşalesi Türkiye'mizi aydınlattı. 2004'te Denizli'mizde Nihat Zeybekci bakanımızla başlayan 'Ak belediyecilik' inşallah 2019'dan sonra Cumhur İttifakı'yla gönül belediyeciliği ile tevazu, samimiyet ve gayretle yoluna devam edecek. Durmak yok yola devam. Bizim derdimiz hizmet belediyeciliği."

Açılışa, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkan Vekili Ziya Gökalp, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:53
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