AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.